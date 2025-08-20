Justiça condena grupo acusado de tráfico de drogas e lavagem de dinheiro a penas de até 70 anos de prisão 

Operação Torre Eiffel, que desarticulou o grupo criminoso, foi deflagrada pela Polícia Federal de Jales/SP em 2023. Organização movimentou cerca de R$ 50 milhões.

A Justiça Estadual condenou 25 integrantes do grupo acusado de tráfico de drogas e lavagem de dinheiro a penas que variam de quatro a 70 anos de prisão, além de multas que chegam a R$ 15 mil. A Operação Torre Eiffel, que desarticulou o grupo criminoso, foi deflagrada pela Polícia Federal de Jales/SP, em 2023.

A investigação apontou que a organização criminosa movimentou cerca de R$ 50 milhões em transações financeiras, imobiliárias e imobiliárias em apenas dois anos. Além das condenações, foi decretado o bloqueio de bens, incluindo carros de luxo, embarcações, imóveis, joias e dinheiro em espécie.

Cinco investigados foram absolvidos por falta de provas ou não participação nos crimes. Já os condenados, que permaneceram presos durante o processo, não podem recorrer em liberdade.

Investigação

A base da quadrilha era em Santa Fé do Sul/SP, onde foi identificado que um hotel e um centro de beleza estética foram adquiridos pelo líder do grupo para lavagem de dinheiro do tráfico.

Em Jales, as investigações apontaram que a lavagem de dinheiro ocorria por meio de uma empresa de mototáxi e um restaurante, além de agiotagem e compra e venda de veículos de luxo e imóveis.

Ainda segundo a Polícia Federal, o núcleo de distribuição de drogas foi identificado em Piracicaba, Americana e Santa Bárbara d’Oeste, enquanto o chefe do grupo foi localizado em um condomínio de luxo de São José do Rio Preto/SP e preso com a esposa, uma advogada. A filha do casal, de 14 anos, foi levada para Santa Bárbara d’Oeste/SP, onde vai morar com os avós maternos.

Na ocasião da operação, mais de 200 policiais federais cumpriram 40 mandados de busca e apreensão, além de prisões preventivas e temporárias em Jales, Votuporanga/SP, São José do Rio Preto/SP, Piracicaba/SP, Americana/SP, Sumaré/SP, Santa Bárbara D’Oeste/SP, Guarujá/SP, Camboriú/SC e Catuti/MG.

Na ação, outros veículos de luxo, embarcações, armas e aparelhos eletrônicos foram apreendidos.

*Com informações do g1