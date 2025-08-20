Paulistão: CAV sub-15 garante vaga na terceira fase 

A classificação colocou a Pantera Alvinegra em um grupo de peso, composto por São Paulo, Mirassol e Barretos.

O Clube Atlético Votuporanguense conquistou neste fim de semana uma importante vaga para a terceira fase do Campeonato Paulista sub-15. A equipe, que vem demonstrando evolução e muita determinação ao longo da competição, agora integra um grupo de peso, composto por São Paulo, Mirassol e Barretos.

A classificação é fruto do empenho dos jovens atletas, que vêm representando com garra as cores do CAV. Além de confirmar o bom momento da base alvinegra, o feito coloca o clube em um cenário de grande visibilidade, enfrentando adversários tradicionais do futebol paulista.

Com a nova fase pela frente, o CAV sub-15 segue focado nos treinamentos e na preparação para encarar os desafios que virão, sempre com o objetivo de seguir avançando e levando o nome de Votuporanga ainda mais longe no cenário esportivo.