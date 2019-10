Encontro de Mulheres da ACV debate “O segredo da atitude mental”

Tradicional reunião de empresárias e gestoras de Votuporanga e região será nesta sexta-feira (25/10), no auditório da entidade

“O segredo da atitude mental” estará em pauta nesta sexta-feira (25/10), no 11º Encontro de Mulheres ACV. A reunião entre empresárias e gestoras de Votuporanga e região será no auditório da Associação Comercial de Votuporanga, a partir das 18h. O bate-papo será com o empresário Aparecido Fakine.

“Já sabemos que a mente tem um poder que pode nos impulsionar para grandes conquistas. Trouxemos o tema para o Encontro de Mulheres, para discutirmos pontos estratégicos que podem nos ajudar a avançar em muitos setores, como nos negócios”, destacou a empresária Márcia Souza, diretora de eventos da ACV e coordenadora da RA 20 Alta Noroeste no CEMEC – Conselho da Mulher Empreendedora e da Cultura.

Ainda dá tempo de participar. O encontro é gratuito e com vagas limitadas. Mulheres interessadas devem entrar em contato pelo telefone (17) 3426-4044 e confirmar a inscrição.

Conselho da Mulher Empreendedora e da Cultura

A união entre as empresárias da ACV – Associação Comercial de Votuporanga tem sido cada vez mais fortalecida por ações promovidas pela entidade. A diretora da ACV, Márcia Souza, assumiu em agosto a coordenação da RA 20 – Região Administrativa Alta Noroeste no CEMEC – Conselho da Mulher Empreendedora e da Cultura, da Facesp – Federação das Associações Comerciais Estado São Paulo.

Márcia é responsável por gerenciar os trabalhos nas Associações Comerciais das cidades e regiões de Votuporanga, Fernandópolis, Nhandeara, Jales e Santa Fé do Sul.

O CMEC tem conselheiras nas 20 Regiões Administrativas (RAs) da Facesp. Elas são responsáveis por auxiliar as Associações Comerciais a criarem e estruturarem conselhos da mulher e da cultura, além de prestarem apoio na realização de ações que fomentem o empreendedorismo feminino.