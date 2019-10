Federação interdita estádio do Fernandópolis Futebol Clube

Segundo a FPF o campo não se encontra em condições de jogo.

Uma decisão da Federação Paulista de Futebol revoltou a diretoria do time e praticamente daquela cidade. Uma portaria expedida no dia 21 de outubro e assinada pelo vice-presidente de competições, Pedro Martins, determinou que o Estádio Cláudio Rodante ficasse “vetado para jogos e qualquer evento esportivo profissional e amador, organizado pela FPF, devido às ao campo, que não se encontra em condições da prática do esporte”.

Segundo a portaria, o clube deverá realizar adequações no campo e depois de uma análise do setor de infraestrutura de estádio para validar as novas condições.