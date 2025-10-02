Encontro de Medicina Veterinária da Unifev abre com emergências em animais silvestres e crescimento do mercado

Evento tem temas que abordam de limpeza dental em animais à manejo sanitário de serpentes, preparando os alunos para as múltiplas frentes da carreira.

A Unifev realizou na última segunda-feira (29.set), a abertura do X Encontro de Medicina Veterinária, no Auditório da Cidade Universitária. O evento, que se estende até quinta-feira (2), proporciona aos futuros médicos veterinários uma programação de conhecimento em diversas áreas da profissão.

O encontro tem o objetivo de complementar a formação, com o aprofundamento em temas para além da sala de aula. O ponto alto da primeira noite foi a palestra sobre “Emergências em animais silvestres e exóticos”, ministrada pela veterinária Ma. Daniela Motokashi. A especialista detalhou os cuidados nesses atendimentos, e o crescimento desse mercado na região, orientando os estudantes sobre as novas oportunidades de atuação.

Durante a semana, a programação seguiu focada em abranger todas as áreas da profissão, com temáticas como fisioterapia equina, manejo sanitário de serpentes, reabilitação em pequenos animais e conforto térmico para bovinos.

A coordenadora do curso de Medicina Veterinária da Unifev, Profa. Ma. Luciana de Campos Pinto, destacou a relevância dessa imersão. “A formação em Medicina Veterinária é generalista, por isso montamos uma programação diversificada, idealizada pelos próprios alunos, para abranger todas as áreas da profissão. Priorizamos temas fora da grade curricular, como anestesia em silvestres, fisioterapia animal e a pecuária de precisão, que incorpora tecnologias digitais e sensores para o monitoramento e gestão do rebanho, como na bovinocultura”, explicou Luciana.

O reitor da Unifev, Prof. Dr. Osvaldo Gastaldon, reforçou o compromisso da Unifev com a qualidade do ensino. “Chegamos à décima edição, e estamos consolidando a marca Unifev em Medicina Veterinária. Isso nos permite trazer profissionais e experiências externas com temáticas bastante atuais e em evidência. Essa complementação é sempre vital e contribui para a formação e atualização dos nossos alunos,” afirmou o reitor.