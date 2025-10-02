Outubro vai ser quente no Brasil; veja mapa de temperatura acima da média 

Temperaturas em torno dos 40°C e acima poderão ser observadas em estados como Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Goiás, Tocantins, Maranhão, Piauí, Bahia, Minas Gerais e São Paulo.

A previsão para outubro é de que o mês seja quente no Brasil, apresentando temperaturas médias um pouco acima do normal na maioria das áreas do Sul, do Sudeste, do Centro-Oeste, no Maranhão, Piauí, centro-oeste e norte da Bahia e áreas do sertão do Nordeste.

Segundo o Climatempo, as temperaturas devem ficar dentro a um pouco abaixo da média em Roraima, no interior do Amapá, na maioria das áreas do Pará e de Rondônia, no Amazonas e no Acre, no sul e leste de São Paulo, no Espírito Santo, no leste de Minas Gerais, no sul e leste da Bahia, em Sergipe, Alagoas e no leste do Pernambuco.

Além disso, o volume de chuva durante o mês deve ficar dentro a um pouco abaixo da média na maioria das áreas do Brasil. No centro-oeste dos estados da região Sul, no oeste de São Paulo, em Mato Grosso do Sul, no norte de Goiás e no Tocantins, a expectativa é de menos chuva.

Há previsão de chuva um pouco acima da média no leste dos estados da região Sul, incluindo as capitais Porto Alegre, Florianópolis e Curitiba.

De acordo com o Climatempo, o sul e leste de São Paulo, centro-sul de Minas Gerais, norte do Rio de Janeiro e centro-sul do Espírito Santo, o norte de Mato Grosso, do sul do Pará, no centro-oeste e sul do Amazonas, Rondônia e Roraima, também devem enfrentar chuvas.

Destaques

Há previsão de muito calor no Sudeste e no centro-norte do país nos primeiros 7 a 10 dias do mês. Dias quentes no começo do mês também são esperados para o norte do Paraná.

No sul do Brasil há chuva frequente, com risco de episódios de temporais, chuva volumosa e queda de granizo, que podem causar transtornos para a população. Também tem possibilidade de formação de ciclone extratropical próximo à costa gaúcha.

Segundo o Climatempo, a previsão é de aumento da frequência das pancadas de chuva e formação de corredores de umidade no decorrer da segunda quinzena de outubro.

Os estados do Sul, parte do Sudeste e do Centro-Oeste apresentam possibilidade de queda de temperatura acentuada, com a passagem de uma frente fria continental. Há risco de geada tardia nas áreas mais altas das serras do Sul do Brasil e na fronteira com o Uruguai.