Encontro de Carros Antigos segue neste sábado com show do Lua Nua

Exposição continua neste domingo no Parque da Cultura, com encerramento e tributo a Raul Seixas
O 11º Encontro de Carros Antigos de Votuporanga continua movimentando o Parque da Cultura neste sábado (12). Quem ainda não conferiu as relíquias sobre rodas pode visitar a exposição neste sábado à noite e também neste domingo (13).
A programação deste sábado ainda reserva o show da banda Lua Nua – Mamonas Assassinas Cover, às 21h. O evento reúne veículos de diferentes épocas, colecionadores, admiradores do antigomobilismo, famílias e visitantes da região.
No domingo, a exposição continua durante o dia e a programação será encerrada com tributo a Raul Seixas.
A entrada para o público é gratuita.
(fotos Danilo Camargo)