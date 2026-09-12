Campetti participa de carreata com candidatos ao Senado em Olímpia

Mobilização reuniu apoiadores e lideranças regionais na tarde deste sábado (12)

O candidato a deputado estadual Danilo Campetti participou, na tarde deste sábado (12), de uma carreata realizada em Olímpia, com a presença dos candidatos ao Senado André do Prado e Guilherme Derrite, além de lideranças políticas da região.

A concentração teve início por volta das 14h, na Avenida Menina Moça, na Vila do Folclore. A partir do local, os participantes seguiram em comboio pelas ruas da cidade.

Durante o percurso, veículos com bandeiras dos candidatos integraram a mobilização, que chamou a atenção de moradores em diferentes pontos de Olímpia.

A participação de Campetti no evento integra sua agenda de campanha para deputado estadual. O candidato vem participando de encontros e atividades políticas em municípios do interior paulista durante o período eleitoral.

A carreata também marcou a presença conjunta de Campetti com André do Prado e Guilherme Derrite, candidatos ao Senado, reforçando a movimentação das campanhas na região neste período que antecede as eleições.