Empresários de Votuporanga podem expor em espaço gratuito na Feira do Empreendedor do Sebrae-SP

Inscrições estão abertas até 15 de setembro para artesãos, agricultores familiares e Microempreendedores Individuais (MEIs).

O Sebrae-SP abriu inscrições para selecionar Microempreendedores Individuais (MEIs), artesãos, agricultores familiares e interessados em expor e vender, de forma gratuita, da Feira do Empreendedor 2025 (FE25). Os selecionados poderão comercializar seus produtos no “Sebrae Comunidades: Shopping Compre do Pequeno”, espaço destinado a fortalecer pequenos negócios e conectar empreendedores a novos mercados. As inscrições para a seleção vão até 15 de setembro e devem ser feitas por meio do formulário disponível neste link: https://forms.office.com/r/ xhRqPQVTDn .

A seleção é voltada para empreendedores do setor de comércio, abrangendo diferentes áreas de atuação. Poderão participar empreendedores que atuem com artesanato, alimentação com produtos embalados e sem consumo no local, moda e acessórios, papelaria criativa, produtos ligados à cultura africana, itens de decoração, produtos de beleza e bem-estar, plantas e outras categorias que estejam alinhadas com os objetivos da feira.

No último ano, dois empreendedores do setor de artesanato representaram Votuporanga no espaço Compre do Pequeno, levando para o evento a produção autoral da região e conquistando novos contatos comerciais. A participação destacou a diversidade e a qualidade do trabalho local.

O processo seletivo é regulado pelo Chamamento Público nº 005/2025, disponível no portal do Sebrae-SP, que traz todas as regras e etapas do edital. A participação é subsidiada pela instituição, apenas na oferta do espaço para venda do produto, que busca impulsionar negócios locais e valorizar a economia criativa e a agricultura familiar.

“Essa é uma oportunidade única para empreendedores apresentarem seus produtos para um público diversificado, formado por investidores, fornecedores e consumidores de todo o Brasil. Além da visibilidade, a feira oferece uma experiência valiosa de aprendizado e ao longo dos seus quatro dias são mais de 120 mil que visitarão a feira, uma oportunidade única para fazer negócios, aumentar vendas e networking”, afirmou Jorge Zanetti, gerente regional do Sebrae-SP em Votuporanga.