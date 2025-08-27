Clínica clandestina é interditada pela Vigilância Sanitária em Votuporanga 

Ação conjunta da Secretaria da Saúde, Polícia Civil e Secretaria de Direitos Humanos garante o fechamento de espaço irregular e o acolhimento seguro dos 11 residentes.

A Secretaria da Saúde da Prefeitura de Votuporanga/SP, por meio da Vigilância Sanitária, interditou na última terça-feira (26.ago) uma clínica de recuperação clandestina que funcionava de forma irregular no município. A operação contou com o apoio da Polícia Civil e da Secretaria de Direitos Humanos.

No local foram encontrados 11 residentes, entre eles pessoas idosas e indivíduos com aparente comprometimento psíquico, em condições insalubres, sem licença sanitária e em ambiente sem higiene adequada, com mau cheiro, quartos sujos e sem ventilação. Diante da gravidade da situação, o espaço foi imediatamente interditado.

Após a ação, os residentes foram encaminhados para a Casa Abrigo do Município, onde receberam acolhimento seguro e adequado. As famílias foram notificadas para realizar o resgate de seus familiares e orientadas quanto às péssimas condições higiênico-sanitárias em que se encontrava a clínica clandestina.

A secretária municipal da Saúde, Ivonete Félix, reforçou a importância do trabalho integrado: “Nossa prioridade é proteger a saúde e a dignidade das pessoas. A fiscalização rigorosa garante que espaços que coloquem vidas em risco não permaneçam em atividade. A atuação conjunta entre Prefeitura, Polícia Civil e Secretaria de Direitos Humanos foi decisiva para que pudéssemos dar uma resposta rápida e eficaz à população”, destacou.