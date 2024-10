Empresários de Votuporanga e região podem aprimorar gestão em encontros gratuitos do Sebrae-SP

Programação online terá início às 19h, nos dias 7 e 8 de outubro, e contará com palestras focadas em marketing, gestão de pessoas e finanças.

Nos dias 7 e 8 de outubro, o Escritório Regional do Sebrae-SP em Votuporanga promoverá dois encontros gratuitos destinados a empresários que buscam aprimorar a gestão de seus negócios. A programação online terá início às 19h em ambos os dias e contará com palestras focadas em boas práticas de recrutamento, técnicas de vendas, planejamento estratégico e a aplicação do conceito Ambiental, Social e Governança (ESG) nas empresas.

No primeiro dia, quem inicia a sequência de encontros é a consultora Eliana Germano, que trará orientações sobre boas práticas em recrutamento e seleção, e também o consultor de marketing, Guilherme Lui, que apresentará a palestra Vender Mais e Melhor: Técnicas de Conversão em Clientes, com foco no aumento da competitividade empresarial.

Já no dia 8, a consultora Evelise Galbe abordará o tema Planejamento e ESG, destacando como a implementação de práticas sustentáveis pode transformar negócios. Na sequência, o gestor de negócios, Francisco Emídio, discutirá Gestão Financeira na Prática em Tempos de Turbulência, trazendo dicas essenciais para a administração financeira eficiente em momentos de crise.

“Essa é uma ação coordenada dos consultores do nosso Escritório Regional, que chega em um bom momento para trazer atualizações sobre os assuntos que mais interessam aos empresários na hora de se destacarem e fazerem o diferencial durante esse fim de ano”, disse o gerente regional do Sebrae-SP Marcos José Amâncio.

As inscrições para o evento podem ser feitas por meio do link: https://forms.office.com/r/ LLfRD12TAF

