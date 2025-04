UTIs do Hospital de Base de Rio Preto figuram entre as melhores do Brasil

Apontamento é da Associação de Medicina Intensiva Brasileira (Amib). Por mais um ano, o HB de Rio Preto recebe os selos de “UTI Top Performer” e UTI Eficiente”.

O Hospital de Base de São José do Rio Preto (HB) figura entre as instituições que possuem de UTIs (unidades de tratamento intensivo) reconhecidas como de excelência pela Associação de Medicina Intensiva Brasileira (Amib). Por mais um ano, o HB de Rio Preto recebe os selos de “UTI Top Performer” e UTI Eficiente”. Entre estas, segundo a Epimed, empresa que avaliou os hospitais, o HB de Rio Preto faz parte de um seleto grupo de 211 UTIs no universo de mais de 1.800 unidades avaliadas.

O hospital do complexo da Funfarme (Fundação Faculdade Regional de Medicina) de Rio Preto colaborou para um resultado bastante positivo para a saúde do país, divulgado pela Amib. Segundo a associação, o número de hospitais públicos brasileiros com unidades de terapia intensiva (UTIs) reconhecidas como de excelência aumentou 45% em relação a 2024, chegando a um total de 58 instituições de saúde.

A avaliação reconhece os hospitais analisados com as certificações Top Performer e Eficiente, o que foram conferidas ao HB de Rio Preto. Para receber o primeiro selo, a unidade precisa estar entre as 33% melhores UTIs do país. Já o selo de UTI Eficiente é concedido às unidades que estão acima da média, mas não entre as melhores — entre o 33º e o 50º percentil.

Criadas em 2016, as certificações são concedidas pela empresa Epimed Solutions, com validação da Amib. A Epimed possui a plataforma que reúne e analisa os indicadores de desempenho de UTIs de 750 hospitais brasileiros, dentre os quais, os maiores do país.

As certificações visam reconhecer anualmente a qualidade e a excelência do atendimento prestado por esse tipo de unidade de saúde, refletindo o compromisso com a melhoria contínua e a promoção de um cuidado seguro, sustentável e eficiente para pacientes em estado crítico.

Atestar a qualidades das UTIs do HB é muito importante, sobretudo considerando que elas acolhem milhares de pessoas todos os anos. Somente em 2024, foram 9.689 internações pelo HB de Rio Preto que, junto com o Hospital da Criança e Maternidade, a outra unidade do complexo Funfarme, possui uma das maiores estruturas de medicina intensiva do Estado de São Paulo. São 260 leitos de UTI, sendo 178 no HB de Rio Preto e 82 no HCM.

Dr. Jorge Fares, diretor executivo da Funfarme, afirma que figurar entre os hospitais do Brasil com UTIs de excelência representa muito para as equipes multiprofissionais para a fundação. “Oferecer o melhor atendimento possível e restabelecer a saúde das pessoas é a razão da existência do Hospital de Base, assim como das demais unidades do nosso complexo. Estas certificações sinalizam que estamos no caminho certo”, declara Dr. Jorge Fares.

Para certificar o hospital, é avaliada a assistência oferecida pelos hospitais aos pacientes, com indicadores importantes como índice de infecção hospitalar e mortalidade na unidade, menor tempo de permanência do paciente internado, além da eficiência em gestão e processos, resultando em melhor alocação de recursos.

“Toda equipe está muito feliz e satisfeita, pois entendemos que estes selos são reflexo do compromisso do hospital e das UTIs com a melhoria contínua”, afirma Débora Valverde, enfermeira coordenadora do Processo Intensivo do Hospital de Base. “Estas certificações demonstram que estamos alinhados com os mais altos padrões de qualidade em terapia intensiva no Brasil, o que fica transparente para a população. Além de conseguirmos oferecer a melhor assistência e cuidados, o fazemos alocando melhor recursos, reduzindo custos”, declara a enfermeira.

Hospital de Base é referência em medicina para a região noroeste

O Hospital de Base (HB) de São José do Rio Preto é o segundo maior hospital-escola do país em produção SUS, ligado à Faculdade de Medicina de Rio Preto (Famerp), uma das escolas de medicina públicas mais conceituadas do Estado de São Paulo. Com corpo clínico altamente qualificado e médicos reconhecidos nacionalmente, o HB se destaca pela alta tecnologia que oferece aos pacientes, dos quais, mais de 85% são do Sistema Único de Saúde (SUS).

Referência para o atendimento de mais de 1,7 milhão de habitantes dos 102 municípios pertencentes ao Departamento Regional de Saúde de Rio Preto (DRS 15), a instituição atrai pessoas de todas as regiões do Brasil e da América Latina.

O HB é uma das unidades da Fundação Faculdade Regional de Medicina (Funfarme), que reúne também o Hospital da Criança e Maternidade (HCM), o Ambulatório de Especialidades, o Instituto do Câncer (ICA), o Hemocentro de Rio Preto e a unidade do Instituto de Reabilitação Lucy Montoro.

