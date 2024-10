Governador do Rotary visita Santa Casa e firma compromisso de um projeto de subsídio global

O tour contou com uma parada na recém-inaugurada UTI geral, que possui 20 leitos de cuidados intensivos e tecnologia de ponta. Eles também visitaram a UTI Neonatal, na qual o Governador observou o uso do respirador VN500, adquirido há 5 anos em uma parceria entre o Rotary e a Unifev.

No último sábado (28.set), o Governador do Rotary (Distrito 4480), Eder Bocchini, e outros representantes da associação visitaram a Santa Casa de Votuporanga. O diretor da Instituição e presidente do Rotary Club de Votuporanga 8 de Agosto, Marcelo Madrid, acompanhou a comitiva.

O tour contou com uma parada na recém-inaugurada UTI geral, que possui 20 leitos de cuidados intensivos e tecnologia de ponta. Eles também visitaram a UTI Neonatal, na qual o Governador observou o uso do respirador VN500, adquirido há 5 anos em uma parceria entre o Rotary e a Unifev. “O Rotary sempre ajuda a Santa Casa e somos gratos por tudo que os rotarianos fazem pela nossa instituição. Recebê-los no nosso Hospital foi uma honra”, agradece o provedor da Santa Casa, Amaro Rodero.

A visita também proporcionou a oportunidade dos rotarianos conhecerem a Dra. Lara Galvani Greghi, neonatologista responsável pela UTI Neonatal da Santa Casa de Votuporanga, que foi homenageada pelo Rotary naquela noite.

O Governador também confirmou o compromisso com um projeto de subsídio global para um aparelho de cirurgia por vídeo, para realização de procedimentos laparoscópicos pelo Sistema Único de Saúde (SUS), em especial gerais e ginecológicos.

“Esse aparelho garante uma recuperação mais rápida e um menor tempo de internação. Trazê-lo para o SUS é um compromisso que firmamos, provando mais uma vez que a Santa Casa preza pelo cuidado dos nossos pacientes”, explica o provedor.

Homenagem

Todos os anos o Rotary homenageia um profissional de relevância que faça o bem para comunidade. Dessa vez a honra foi da Dra. Lara, que já atendeu mais de 3 mil bebês prematuros nos 17 anos de existência da UTI Neonatal da Santa Casa.

“Eu fiquei extremamente feliz. No fim das contas, a nossa missão de vida é mudar o ambiente em que estamos para melhor, ajudando as pessoas. Então foi muito legal”, contou a neonatologista. A noite foi finalizada com uma placa de homenagem, flores e um jantar.

Emocionada, Dra. Lara explica: “Para mim, ser lembrada e homenageada me mostra que eu estou no caminho certo”.

