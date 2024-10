Prefeituráveis: Bruno Arena e Fefeu baseiam tripé governamental em Saúde, Educação e Geração de Empregos 

Candidatos defendem reestruturação imediata de áreas como a Educação, além de auditar contratos na Saúde, visando aumentar a capacidade de atendimento à população de Votuporanga.

Estreante na política, Bruno Arena (PT), que é ex-militar, advogado e empresário (proprietário do Novo Cine Votuporanga e outros empreendimentos), em conjunto com o seu vice-prefeito, Fefeu (PV), que é economista, bancário aposentado e empresário de biotecnologia, possuidor de profundos laços históricos e familiares com Votuporanga, por exemplo, é filho do saudoso médico João Carlos Botelho de Miranda, primo do ex-prefeito, ex-deputado federal João Eduardo Dado Leite de Carvalho; e neto de um dos pioneiros de Votuporanga, João Gonçalves Leite, falam sobre suas principais bandeiras na campanha que podem levá-los à Prefeitura de Votuporanga nas eleições do próximo domingo (6.out).

De acordo com os candidatos, o compromisso assumido por eles para um eventual governo que se iniciará em 1º de janeiro de 2025 tem como meta principal o tripé governamental da Saúde, Educação e da Geração de Empregos.

Na Saúde: “nós nos comprometemos com auditar o contrato com a Organização Social para que possamos ter um diagnóstico completo da saúde orçamentária da Saúde. Feito isso e nada encontrado que desabone a continuidade da contratação, não vamos medir esforços orçamentários para reparar a principal queixa da população na área da Saúde em Votuporanga, a fila de atendimento em PS e nas UBS’s, assim como a falta de exames e diagnósticos nesses atendimentos. Contratar mais médicos especialistas e mais profissionais de atendimento para humanizar a Saúde municipal é uma urgência, que demanda mais orçamento na pasta, por isso precisamos saber como e onde está sendo gasto o orçamento ineficiente atual. Como temos ligação direta com o governo federal, nossa atuação na área será muito mais eficaz do que os nossos concorrentes, já que nenhum deles tem qualquer relação de proximidade com o governo federal.”

Na Educação: “nós vamos fazer a reestruturação imediata de todo patrimônio escolar sucateado, com imediata implantação de ar-condicionado em todas as salas de aula para que nossos alunos e professores não passem pelo ultraje que estão passando no momento, presos em sala de aula com mais de 30 anos no calor de mais de 40 graus que está fazendo na região. Nosso Plano de Governo prevê também a integração da escola com a família e vamos, nos primeiros dias de governo, convocar todos os setores da Educação para que cada setor apresente soluções possíveis a cada segmento. Nos comprometemos também em zerar a fila vagas de creches sob pena de imediata contratação e disponibilização do serviço privado em reposição, para que não seja mais uma promessa feita em vão por aqui. Manter creches abertas nas férias do calendário escolar e manter merenda e atividades não curriculares nas escolas da rede municipal de educação. Cumpriremos a promessa de equiparação do cargo de Educador Infantil com o de Docente, uma das maiores injustiças na valorização do setor.”

Na Geração de Empregos: “vamos democratizar a cessão de incentivos para que todos os interessados possam ter acesso aos benefícios destinados à geração de empregos na cidade. O grupo político que administra a cidade afugentou empreendedores que não são do grupo deles. Nós vamos acabar com as doações de áreas só para os amigos e que, muitas vezes, além de não criarem empregos, ainda diminuíram postos de trabalho depois que receberam doações. Nós vamos democratizar o acesso aos incentivos com a única e exclusiva possibilidade da melhor oferta na contrapartida da criação de postos de trabalho ao povo de Votuporanga. Nossa parceria com o Governo Federal também nos credenciará nesta posição estratégica de termos ligação direta com o vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio, Geraldo Alckmin, que já garantiu nosso trânsito em seu gabinete em Brasília para trazer benefícios do setor para Votuporanga. Temos acesso direito também no BNDES, através do nosso companheiro petista Aloizio Mercadante e vamos fazer bom uso desta proximidade para trazer possibilidades de investimentos para Votuporanga.”

