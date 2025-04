São Paulo anuncia renovação de contrato do goleiro Rafael 

Jogador agora tem vínculo até 2027, com possibilidade de renovação por mais uma temporada.

O São Paulo anunciou nesta segunda-feira a renovação de contrato do goleiro Rafael até dezembro de 2027. O antigo vínculo do jogador era válido apenas até o fim da atual temporada.

Titular absoluto do São Paulo desde 2023, Rafael é considerado um dos pilares do time comandado pelo técnico Luís Zubeldía. A renovação de seu contrato era uma das prioridades da diretoria para esta temporada.

“O São Paulo é o projeto da minha vida, e por isso essa continuidade é muito especial. Estou muito feliz. Nós começamos muito bem esse projeto, com títulos, e espero que a gente possa continuar com a mesma fome de ganhar títulos. E quero vivenciar isso cada dia mais, porque temos um caminho maravilhoso para conquistar mais coisas. Vou fazer o meu melhor para retribuir o carinho que recebo da nossa torcida”, disse Rafael ao site oficial do clube.

Rafael chegou ao São Paulo em 2023, depois de passagens por Cruzeiro e Atlético-MG, clubes pelos quais não havia se destacado. No Tricolor, porém, rapidamente assumiu a titularidade e foi importante na conquista da Copa do Brasil.

Depois de renovar com Rafael, a diretoria do São Paulo deve priorizar as negociações com o zagueiro Alan Franco e o lateral-direito Igor Vinicius, que têm contrato apenas até o fim de 2025.

*Com informações do ge

