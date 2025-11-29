Emprego: Votuporanga abre 27 vagas em outubro, aponta Caged 

Com a performance, município segue no ‘azul’, já que em setembro registrou a abertura de 138 vagas.

O Brasil abriu 85.147 vagas formais de trabalho em outubro, segundo dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), divulgados nesta quinta-feira (27.nov) pelo Ministério do Trabalho e Emprego.

O resultado do mês passado foi fruto de 2.271.460 admissões e 2.186.313 desligamentos e ficou bem abaixo da expectativa de economistas apontada em pesquisa da Reuters de criação líquida de 105.000 vagas.

O saldo de outubro foi o pior já registrado para o mês na série histórica do Novo Caged, que contabiliza dados desde 2020. No mesmo mês em 2024, foram criados 131.424 postos de trabalho.

No acumulado do ano até outubro, foi registrada abertura de 1.800.650 vagas, total inferior ao de 2024, que teve saldo positivo de 2.126.843 no mesmo período, e o terceiro pior resultado da série histórica.

Em Votuporanga/SP, os mesmos dados apontam a abertura de 27 vagas, fruto da dinâmica entre 1.337 contratações e 1.310 demissões. O resultado para o período mantém o município no ‘azul’, já que em outubro registrou a abertura de 138 vagas.

No 10º mês de 2025, o principal desempenho no município veio do setor de Comércio (+50), seguido pela Indústria (+11). A Agropecuária zerou no período. Já o setor de Construção (-7), enquanto o setor de Serviços (-27). Confira o gráfico abaixo:

Renda média

O rendimento real habitual de todos os trabalhos (R$ 3.507) foi recorde, ficando estatisticamente estável no trimestre e crescendo 3,9% no ano.

A massa de rendimento real habitual (R$ 357,3 bilhões) foi novamente recorde, com estabilidade no trimestre e alta de 5% (mais R$ 16,9 bilhões) no ano.