Técnico do CAV se emociona após eliminação e valoriza campanha: “Era o patinho feio” 

Marcus Viola fala em detalhe decisivo na semifinal e deixa futuro em aberto após melhor campanha da história do clube na Série A2.

Ainda abalado com o não acesso à Série A1, o técnico do Clube Atlético Votuporanguense, Marcus Viola, falou com a imprensa após o empate em 0 a 0 com o Juventus, que encerrou o sonho do acesso do Campeonato Paulista.

O treinador comentou a frustração de ficar tão perto da vaga, valorizou o desempenho do elenco ao longo da competição e deixou em aberto sua permanência no clube.

Para Viola, o CAV começou o campeonato desacreditado, mas mostrou força ao longo da campanha e chegou entre os melhores da competição: “Vou tomar até cuidado no que eu vou falar, mas esse time era o patinho feio, né? Muitas das vezes, não vou falar que todos, colocaram que era o patinho feio da história. Até de uma tal forma um pouco de falta de respeito.”

“Mas essa equipe é muito competitiva, de homens que querem ganhar, que querem disputar e para mim foi um prazer enorme dirigir a cada um deles, a cada um deles sem exceção. Volto a dizer, é uma equipe que ela sai de uma situação que era o patinho feio e chega numa semifinal de competição, alguma coisa ela tem. Alguma coisa ela tem.”

O acesso ficou a detalhes. Após a derrota por 2 a 1 no jogo de ida, o Votuporanguense precisava vencer para subir, mas não conseguiu furar a defesa do Juventus. Para o treinador, a decisão foi definida nos pequenos momentos dos dois jogos: “Jogo de semifinal do Campeonato Paulista Série A2 valendo acesso Série A1, o detalhe, ele faz diferença e tínhamos a vantagem de decidir em casa, dois resultados iguais.”

“E o Juventus lá, ele reverte essa vantagem naquele 2×1 que trouxe o empate para ele aqui, então foi a condição, acho que a resposta dos dois jogos ela está nos dois jogos, na verdade. Eu falei que se talvez aquela bola no último lance do jogo de ida entrasse, era 2×2 e seria o empate aqui que nos coroava à primeira divisão.”

Mesmo com a eliminação, Viola fez questão de destacar o orgulho pelo grupo e pela campanha construída, a melhor da história do clube na competição: “É motivo de orgulho, foi o que eu falei para os meus atletas agora no vestiário, eles estão de parabéns e não devem nada para ninguém. Eu acho que esse momento é um momento que todo mundo fica, não sei se seria frustrado também, mas fica triste, porque era palpável, estava tudo muito próximo.”

“Então, eu acho que depois, quando friamente, quando todo mundo ir para casa, desabafar, chorar um pouco, tenho certeza que todo mundo friamente vai ver que nós pegamos uma equipe que talvez ela estava desacreditada e a gente levou ela para disputar o acesso à Série A1 do Paulista.”

À frente da equipe na Série A2, Marcus Viola encerra a participação com oito vitórias, dois empates e quatro derrotas. Sobre o futuro, o treinador evitou definir sua permanência e afirmou que pretende, primeiro, descansar e estar com a família antes de discutir os próximos passos com a diretoria.

“Nesse momento eu quero estar com a minha família, dar uma respirada, porque foi muito intenso tudo isso. Depois a gente senta com a diretoria e vê o que vai ser feito daqui para frente”, finalizou o comandante.

Fechado para balanço

O Clube Atlético Votuporanguense não disputará a Copa Paulista no segundo semestre e como não tem divisão nacional, “fecha para balanço” até a pré-temporada para a Série A2 de 2027.