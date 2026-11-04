CAV confirma retorno de Hugo Costa para a Série A2 de 2027 

Atacante de 23 anos volta à Pantera Alvinegra para sua quarta passagem pelo clube após temporada de destaque no futebol brasileiro.

O Clube Atlético Votuporanguense anunciou nesta quarta-feira (4.nov) o retorno do atacante Hugo Costa para a disputa da Série A2 do Campeonato Paulista de 2027.

Aos 23 anos, o jogador, que pertence ao clube e está emprestado ao Goiânia, voltará a vestir a camisa alvinegra em sua quarta passagem pelo Votuporanguense na temporada 2027. Entre 2024 e 2026, Hugo disputou 35 partidas pelo CAV, marcou quatro gols e integrou o elenco vice-campeão da Copa Paulista de 2024.

Atuando preferencialmente pela ponta direita, o atacante chega após uma temporada consistente. Em 2026, disputou 38 jogos, marcou seis gols, distribuiu três assistências e participou diretamente de nove gols. Além dos números individuais, foi campeão da Série B do Campeonato Catarinense e semifinalista da Série A2 do Paulistão, sendo escolhido três vezes para a seleção da rodada.

Formado no futebol paulista, Hugo é visto pela diretoria como uma peça importante no planejamento para a próxima temporada, especialmente pela identificação construída com o clube e com a torcida.

O retorno do atacante se soma aos anúncios já realizados pelo Votuporanguense, que confirmou a permanência do técnico Marcus Viola e os retornos do atacante Fernandinho e do volante Jonatas Paulista.

A diretoria segue trabalhando na formação do elenco que disputará a Série A2 de 2027 e tentará colocar a Pantera Alvinegra na elite do futebol paulista. A apresentação oficial do grupo está marcada para o dia 27 de novembro, na Arena Plínio Marin, quando também terá início a pré-temporada.