Empreendedorismo na mira da juventude 

Em março, o Rotary e-Club de Motociclistas realizará seminário on-line para o público jovem que tem o objetivo de empreender. Na programação, estão previstos quatro palestrantes e cinco premiações com bolsas de estudos.

@leidiane_vicente

O 1º Seminário RYLA (Rotary Youth Leadership Awards) do Rotary e-Club de Motociclistas está com as pré-inscrições abertas até o dia 28 de fevereiro, e podem ser feitas pelo site do clube.

Com o tema Empreendedorismo Jovem – Acendendo a Chama, o evento é direcionado ao público jovem de 16 a 30 anos, não rotarianos.

Em formato on-line, o seminário está previsto para acontecer no dia 15 de março, as 15h, com duração de duas horas e meia.

“O tema foi pensado por mim e apresentado para um comitê de companheiros do próprio clube e de outros clubes parceiros. A ideia é despertar no jovem a chama do empreendedorismo”, explica Márcia Fabíola de Melo, presidente do Rotary e-Club de Motociclistas.

A programação do evento conta com quatro palestrantes de diferentes áreas. Cada um terá 30 minutos para desenvolver o tema, sem espaço para perguntas. Estas poderão ser enviadas para um endereço de e-mail, que será disponibilizado durante a conferência.

Na finalidade de distribuir bolsas de estudos como premiação, após a conclusão do seminário, será enviado aos inscritos um questionário. O intuito é avaliar o quanto foi apreendido com a temática abordada e qual o entendimento pessoal sobre empreendedorismo. As respostas serão analisadas por uma junta formada pelos palestrantes e os membros do conselho, que foi formado para o RYLA.

Serão cinco contemplados. Os três primeiros com bolsas de estudos no Curso de Nômade Digital, da Keep Nômade, onde serão treinados em mais de 12 profissões que podem ser exercidas on-line. Já os dois seguintes, ganharão bolsas de estudos de inglês, também da Keep Nomad.

“Todos os cursos poderão ser feitos em até um ano, mas a Keep Nomad recomenda que, com dedicação total, em três meses podem ser concluídos. Todas as atividades são acompanhadas pelos mentores da Keep Nomad e, no caso de bolsistas, por psicólogos que aferirão o desenvolvimento e nos darão o feedback”, detalha Márcia sobre as premiações.

Segundo levantamento do Sebrae (Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas) com base em dados do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), a década passada foi marcada com o aumento do número de empreendedores jovens no País. No período que abarca o último trimestre de 2013 até os três meses finais de 2023, a quantidade de empreendedores de 18 a 29 anos de idade cresceu 23% no Brasil.

A presidente do Rotary e-Club de Motociclistas acredita que nesse período da vida o jovem está buscando uma profissão e definindo para qual área pretende seguir. Além do mais, está na efervescência de suas capacidades criativas, com insights que podem ser transformados em empresas de sucesso.

“Porém, a grande maioria não veio do ambiente empresarial em suas casas, portanto podem não ter noção do que significa abrir o próprio negócio e, muitas vezes, naufragam antes de conseguir se estabelecer”, realça ela explicando como o seminário do RYLA será perspicaz ao orientar possíveis erros no início do empreendimento.

Um dos destaques para as profissões atuais é o universo de possibilidades do ramo on-line. A vantagem de trabalhar de qualquer lugar do Planeta, que tenha conexão à internet, atrai a atenção de uma juventude que não quer se fixar a uma rotina tradicional.

“O jovem de hoje anseia por não ter amarras. Ele não tem mais os sonhos das gerações anteriores de que o bom era ter patrimônio, estabilidade, muitas vezes em trabalhos frustrantes. Ele quer viver, conhecer outros lugares, circular pelo mundo que hoje não tem mais fronteiras. E o trabalho on-line propicia isso”, arremata Márcia acerca das possibilidades de atividades conectadas.

Temas e palestrantes do RYLA

O que é o Rotary e o RYLA com Tânia Diniz, empresária do agronegócio em Minas Gerais e governadora do distrito 4521 do Rotary nos anos 2015 a 2016.

Empreendedorismo jovem – Acendendo a Chama com Leonardo Santos, presidente eleito do Rotary e-Club de Motociclistas, empresário da Bender Seguradora, Secretário Mundial do RMB (Rotary Means Business) e produtor rural de cacau na Bahia.

Inteligência emocional para o empreendedorismo com Tânia Mara Costa Leite, psicóloga clínica e organizacional, especialista em psicologia do trabalho, autora dos livros “Os Sete Pecados Capitais nas Organizações” e “Ordem e Sucesso”, diretora da Plêiade – Desenvolvimento de Pessoas.