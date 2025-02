Parque da Cultura: Prefeitura realiza Parque das Artes neste final de semana 

Atrações serão no sábado (15) e domingo (16), a partir das 15h, com artesanato, gastronomia, atrações musicais, e muito mais.

A Secretaria da Cultura e Turismo da Prefeitura de Votuporanga preparou mais uma edição do Parque das Artes. O evento é tradicionalmente realizado todo terceiro final de semana do mês, e traz uma programação recheada com atrações para toda a família.

No lado externo do Parque da Cultura, o cenário gastronômico e artesanal reunirá diversos food trucks, feira de artesanato, brinquedos infláveis e muita música. Já na parte interna, o público contará com feira com trabalhos realizados pelos artesãos locais.

Neste sábado (15), às 16h, terá a apresentação Dança do Leão e Kung Fu, da escola de Kong Fu Punhos Unidos, no palco externo. Às 17h, no auditório externo, terá o espetáculo “Entre Dança e Desenho” da Cia. As Marias e Borda Teatral, projeto contemplado pela Lei Paulo Gustavo. Em seguida, às 19h, terá apresentação musical com Vinny Lima e Fabiano, também no palco externo.

Já no domingo (16), às 18h, no palco externo, o público vai poder conferir a apresentação da tradicional Banda Zequinha de Abreu. Na sequência, às 19h, a Banda Danza agitará os presentes com o Karaôke FlashDance, projeto contemplado pela Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura (Pnab).

Exposição

Além das atrações culturais e gastronômicas, quem passar pelo Parque da Cultura vai poder conferir, no piso 3, espaço destinado ao Museu Municipal “Edward Coruripe Costa”, uma exposição produzida pelos alunos que frequentaram o

o 5º ano D em 2024 na escola municipal CEM “Prof.ª Anita Liévana Camargo”.

Na oportunidade, os alunos participaram de um projeto inovador que os inseriu no mundo da produção jornalística, com o objetivo de entender como se faz uma reportagem de forma ética e precisa. Todo o projeto contou com a supervisão do professor Milton Perecin dos Santos.

Os estudantes experimentaram todas as etapas da criação jornalística, desde a definição das pautas até a publicação de suas reportagens em um impresso local.

O Museu fica aberto para visitas de terça à sexta, das 7h30 às 17h, e aos sábados e domingos, das 15h às 20h.

“O Parque da Cultura sempre é preparado com muito carinho e pensado em atrações que agradem toda a família. Este evento já tem toda uma identidade votuporanguense, valorizando nossos artistas locais, nossos artesãos, é sempre uma satisfação ver o nosso espaço cheio. Fica aqui mais uma vez o convite para que todos prestigiem”, comenta a secretária da Cultura e Turismo, Janaina Silva.