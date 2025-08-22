SOBRIEDADE JÁ 

ESPELHO, ESPELHO MEU, EXISTE ALGUÉM MAIS QUE EU?

Uma árvore que cai faz muito mais barulho do que uma floresta toda crescendo né?

Admite, as vezes é difícil ver o outro crescer? Agora se tropeça, se cai, o barulho é grande.

Isso vem de uma cultura nossa de comparação, de competição, onde a gente aprendeu que o sucesso é algo pessoal, quando na verdade ele deveria ser visto, e buscado no coletivo.

E é por isso que nasce a inveja, o ciúme.

O medo de ficar pra trás faz o sucesso do outro doer mais que nosso próprio fracasso.

A vida não é esse jogo onde a vitória de um depende necessariamente da derrota do outro. E aí, eu lembrei da história da Branca de Neve, pensa bem, se a madrasta tivesse aceito o que o espelho disse, o final daquela estória, seria outro.

Sei que é difícil chegar diante do espelho e dizer: “Espelho, espelho meu, e aceitar o que ele disser, e se houver alguém melhor, eu conseguir comemorar, afinal de contas não é porque o outro ganhou, que eu perdi.

1 Coríntios 12,26: “Se sofre um membro, todos os membros sofrem com ele; se um membro é honrado, todos se alegram com ele.

DEUS TEM CIÚMES DE NÓS

Você sabia que na bíblia diz que Deus tem ciúmes de você?

Pois é, ciúme é uma característica humana, mas o ciúme de Deus, não é como o nosso, Ele não perde o controle, nem a razão.

Mas olha, esse ciúme de Deus não é sem motivo, ele também não quer te perder pra um outro amor. Ele te quer por perto, e quando São Tiago diz que Deus tem ciúmes de nós, ele faz essa associação ao ciúme humano, pra nos dizer que Ele basta. E vamos combinar: é bem diferente daquele ciúme doentio, entre homens e mulheres.

Esse é um ciúme que protege, que lembra um pertencimento. Olha, se o criador do universo tem ciúme de mim, de você, é porque Ele tem mais certeza do nosso valor, do que nós mesmos.

DÓI MAIS É POR NÃO CONSEGUIR ACREDITAR NOVAMENTE

Minha tristeza agora nem é tanto pela mentira que você me contou, mas sim por não conseguir acreditar em você novamente.

Pois é, seria normal a gente sentir até um certo alivio quando descobrimos qualquer tipo de traição, qualquer tipo de mentira. Mas as vezes a tristeza é maior, pela sensação de ter perdido a estabilidade, a referência. É saber o quanto foi lenta a construção da confiança, e como a desconstrução foi tão rápida.

De qualquer forma, a mentira corrói, e muita gente não só é enganada, mas se engana, mente pra si mesma. Finge que está bem, finge que acredita, finge que perdoou, e vive insegura, porque depois de tanta mentira pra si mesmo, não consegue confiar nem nos próprios sentimentos.

A pior mentira nem sempre vem dos outros, mas a que a gente conta pra si mesmo, e acredita.

Provérbios 12,22: “Os lábios mentirosos são abomináveis ao Senhor

NEM TUDO QUE SE CARREGA É UM PESO

Gosto demais da música Tocando em Frente do Renato Teixeira e do Almir Sater. Além da melodia evolvente, que a gente canta muitas vezes sem prestar atenção na letra, tem frases brilhantes, uma delas diz assim: Cada ser de si, carrega o dom de ser capaz de ser feliz… Gente, isso é perfeito, diz que existe implícito, configurado dentro de nós, o dom da felicidade.

Mas então porque muitos não são felizes? Olha, como todo dom, o dom de ser feliz também precisa ser desenvolvido, aprimorado. Se um músico, deixar de ter intimidade com seu instrumento, parar de estudar, ou um jogador de futebol, que não treinar mais, até cansar pra valer, mesmo com muito dom, ele vai fracassar. Então tá na hora de colocar em pra fora, aprimorar esse dom que você carrega, que não é um peso, mas sua capacidade implícita de ser feliz.

QUEM AMA CORRIGE, QUEM SE AMA ACEITA SER CORRIGIDO

Uns anos atrás, um livro ficou muito conhecido por ajudar pais, professores, formadores de opinião em geral, o livro é: Quem Ama Educa, do Isami Tiba.

O título por si só, já revela a verdadeira responsabilidade de quem ama, que é educar, corrigir.

Mas veja que Jesus ao dar o mandamento do amor, deixou bem claro que devemos nos amar, logo, se eu aceito que quem ama corrige, quem se ama, tem que aceitar ser corrigido, e principalmente se corrige.

E aceitar ser corrigido, é sinal de maturidade, humildade, é uma visão clara sobre si mesmo.

Resumindo, corrigir e ser corrigido, são pilares que fundamentam nosso dia a dia, aí cabe, coragem para corrigir com compaixão, e disposição para aceitar a correção. Corrigir e ser corrigido, as duas vias do amor, envolve capacidade e disposição em guiar, mas humildade pra também de se deixar ser guiado.

Por: Carlinhos Marques

Presidente Fundador Instituto Novo Sinai, idealizador projeto “Sobriedade Já”

@novosinai

@carlinhosmarques_novosinai

[email protected]

www.novosinai.org.br