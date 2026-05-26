Júri de suspeito de matar o cantor Gustavo Caporalini será em 29 de julho 

A Justiça de Votuporanga fará sorteio dos jurados nos próximos dias. Crime ocorrido em 25 de fevereiro de 2024 teve ampla repercussão na comunidade.

A Justiça de Votuporanga/SP marcou para o dia 29 de julho de 2026, às 8h, o julgamento em plenário do réu Rodrigo Marques, acusado de envolvimento no homicídio do cantor votuporanguense Gustavo Caporalini, ocorrido no dia 25 de fevereiro de 2024, dentro da casa da vítima no bairro Jardim Orlando Mastrocola. O caso será levado ao Tribunal do Júri, responsável por julgar crimes dolosos contra a vida.

A decisão foi assinada pelo juiz da 1ª Vara Criminal, Dr. Ricardo Palacin Pagliuso, e publicada na última quinta-feira (22.mai).

O magistrado também informou que o Tribunal de Justiça de São Paulo (TJ-SP) negou o pedido de desaforamento apresentado pela defesa recurso utilizado para tentar transferir o julgamento para outra julgamento para outra Comarca. Com isso, o júri acontecerá em Votuporanga.

A morte de Gustavo Caporalini gerou forte comoção em Votuporanga e cidades da região. O cantor era conhecido no meio musical local e o caso teve ampla repercussão nas redes sociais e na imprensa desde o início das investigações.

O policial penal Rodrigo Marques responde por homicídio qualificado e permanece preso preventivamente enquanto aguarda julgamento.

Na decisão, o juiz determinou que a defesa apresente, em até cinco dias, uma nova lista de testemunhas que pretende ouvir em plenário.

O sorteio dos jurados foi marcado para o dia 13 de julho de 2026, às 13h20, na sala de audiências da 1ª Vara Criminal de Votuporanga. O Ministério Público, a Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) e a defesa poderão acompanhar o procedimento.

A Justiça também determinou a convocação presencial dos jurados e reforçou medidas de organização e segurança para o julgamento.

O juiz requisitou apoio da Polícia Militar, com quatro policiais atuando durante a sessão do júri, além da designação de dois oficiais de Justiça para auxiliar nos trabalhos.

Réu aguarda julgamento no sistema prisional

Rodrigo Marques, que está sob custódia da Justiça desde o crime, quando foi preso horas mais tarde pela Polícia Militar do Estado de Minas Gerais, em Campina Verde, com a arma utilizada no crime no veículo, será levado ao plenário para participar do julgamento.

Com a definição da data do júri popular, o processo entra em sua etapa final. Caberá agora aos jurados decidir pela condenação ou absolvição de Rodrigo Marques no caso que chocou a sociedade votuporanguense.

O magistrado ressaltou que eventual pedido para retirada de algemas será analisado no início da sessão, após avaliação da escolta policial. Também foi autorizado o uso de roupas civis pelo réu durante o julgamento, desde que as vestimentas sejam entregues antecipadamente para inspeção.