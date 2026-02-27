Em meio à crise, Osvaldo Carvalho assume a Saev Ambiental 

O ex-vereador, que possui mais de 30 anos de experiência em gestão, assume como superintendente da Autarquia com a missão de fortalecer a eficiência, a transparência e o atendimento à população.

Em meio à crise de gestão a Saev Ambiental conheceu na tarde desta quinta-feira (26.fev), o seu novo superintendente, Osvaldo Carvalho. A nomeação oficializada pelo prefeito Jorge Seba (PSD) já era dada como certa nos bastidores da política local, inclusive, sendo antecipada pelo Diário.

Na prática, Osvaldo Carvalho chega para assumir uma cadeira que não tem tido ocupantes por longos períodos, uma vez que Luciano Nucci Passoni pediu exoneração na última sexta-feira (20), após gerir por cerca de um ano. A saída ocorreu após uma ‘fritura’ pública em decorrência do aumento nas contas de água e dos vazamentos de esgoto em córregos. Buscando estancar a sangria, o prefeito Jorge Seba nomeou seu vice-prefeito Luiz Torrinha (PL) como superintendente interino, na última segunda-feira (23). No entanto, a revogação ocorreu na noite desta quarta-feira (25), horas após o protocolo de extinção do mandato de Torrinha na Câmara, pelo vereador Cabo Renato Abdala (PRD), com base na Lei Orgânica do Município.

Agora, segundo a Administração Municipal, a escolha de Osvaldo Carvalho atende a proposta de fortalecer a gestão técnica da Autarquia, com foco em eficiência administrativa e maior proximidade com os consumidores.

Graduado em Administração e pós-graduado em Gestão de Negócios, Osvaldo construiu trajetória de mais de três décadas na área de gestão. Atuou por 31 anos como gestor na Cooperativa do Agronegócio de Votuporanga (Coacavo), com experiência na área comercial e relacionamento com mais de 2.700 cooperados. Também foi diretor operacional financeiro do Sicoob Credlíder de Votuporanga por seis anos e presidente da Cooperativa Regional de Ensino Dinâmica (Coopevo), ampliando sua atuação nos segmentos financeiro, educacional e cooperativista.

No setor público, exerceu três mandatos consecutivos como vereador na Câmara Municipal de Votuporanga, entre 2005 e 2016, período em que presidiu o Legislativo no biênio 2009-2010 e ocupou a vice-presidência entre 2011 e 2012. Mais recentemente, Osvaldo atuou como gerente regional da CDHU nas regiões de São José do Rio Preto e Araçatuba, entre julho de 2019 e maio de 2024, coordenando políticas habitacionais e gestão regional. Desde junho de 2024, exercia a função de assessor parlamentar do deputado estadual Carlão Pignatari (PSDB), na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo (Alesp).