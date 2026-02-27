Motoboy sem CNH atropela estudante de 12 anos em Rio Preto 

Acidente ocorreu nesta quarta-feira (25) na Avenida Mirassolândia. Adolescente foi socorrido e levado ao hospital com suspeita de fraturas na perna, no braço e no punho.
Um motociclista de 19 anos atropelou um estudante, de 12 anos, deslizou pela calçada e bateu no pilar de um comércio em São José do Rio Preto/SP, na tarde desta quarta-feira (25.fev). Segundo o boletim de ocorrência, o homem não possui Carteira Nacional de Habilitação (CNH).
O acidente ocorreu na Avenida Mirassolândia e foi gravado por uma câmera de segurança. Pela imagem, é possível ver que o motociclista perde o controle da moto e atropela o adolescente que, quando é atingido, cai no asfalto. O homem é arremessado e bate as costas no pilar.
Conforme o boletim de ocorrência, o adolescente foi socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) e levado para o Hospital Hapvida, com suspeita de fraturas na perna, no braço e no punho. A reportagem ainda apurou que ele permanece internado nesta quinta-feira (26).
Já o motociclista foi levado ao Hospital de Base com ferimentos. Em consulta, a polícia constatou que ele não possuía habilitação. Ainda de acordo com o BO, o estudante estava atravessando a avenida em um local sem faixa de pedestres próxima e iria para a escola.
As causas da perda do controle da moto são desconhecidas. A ocorrência foi registrada como lesão corporal na direção do veículo automotor e dirigir sem CNH.