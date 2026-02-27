Aulas gratuitas de zumba completam 2 anos com celebração e integração entre alunas

Encontros são realizados no período da manhã e à noite, e têm como objetivo ampliar o acesso da população à prática de atividade física.

As alunas da turma de zumba oferecidas no Centro Municipal de Educação Esportiva “Mario Covas” celebraram, nesta semana, dois anos de atividades. As aulas integram a programação de atividades esportivas gratuitas ofertadas pela Secretaria de Esportes e Lazer da Prefeitura de Votuporanga e são ministradas pela professora Gigela Oliveira.

Para marcar a data, o grupo organizou uma confraternização, promovendo integração, fortalecimento de vínculos e bem-estar entre as participantes.

O momento contou com a presença da primeira-dama e presidente do Fundo Social de Solidariedade, Rose Seba: “Iniciativas como essas vão muito além da atividade física. Elas promovem saúde, bem-estar, convivência e fortalecem os laços da comunidade. Quando o poder público oferece oportunidades acessíveis, está cuidando das pessoas e contribuindo diretamente para a qualidade de vida da população”, contou.

As inscrições são permanentes, com aulas realizadas no “Mario Covas”, localizado na Rua Sebastião de Lima Braga, nº 3.010, no bairro Pozzobon, às segundas, quartas e sextas-feiras, das 7h às 8h.

Para quem optar pelas aulas no período noturno, o horário é das 18h30 às 19h30, às segundas e quintas-feiras.

O secretário de Esportes e Lazer, Marcello Arenas Stringari, ressalta que há tempos a população pedia por esse estilo de dança à noite, possibilitando uma maior participação de todos: “Comemorar um ano de aula de zumba à noite é uma oportunidade para que a comunidade pratique exercícios de forma leve, divertida e acessível a todos. É nosso compromisso em incentivar hábitos saudáveis e promover o bem-estar da população. Nosso objetivo é ampliar o acesso ao esporte, proporcionando atividades que estimulem a qualidade de vida e a integração social”, disse.