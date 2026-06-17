Eleições 2026: Votuporanga 69.108 eleitores aptos a votar 

Do total de eleitores da 147ª Zona Eleitoral, 60.489 estão na faixa de voto obrigatório, enquanto 8.619 possuem voto facultativo.

Votuporanga/SP conta com 69.108 eleitores aptos a votar nas eleições gerais de 2026, que serão realizadas em outubro e irão definir os próximos ocupantes dos cargos de presidente da República, governador, senador, deputado federal e deputado estadual. Os dados são do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) e foram atualizados no início deste mês.

Do total de eleitores da 147ª Zona Eleitoral, 60.489 estão na faixa de voto obrigatório, enquanto 8.619 possuem voto facultativo. A maior concentração do eleitorado votuporanguense está na faixa etária entre 35 e 44 anos.

O grupo de 40 a 44 anos reúne 6.945 eleitores, o equivalente a 10,05% do total. Na sequência aparecem os cidadãos de 35 a 39 anos, com 6.741 eleitores. Entre os jovens, o município possui 526 eleitores com idade entre 16 e 17 anos, faixa para a qual o voto é facultativo. Já os eleitores com 70 anos ou mais somam mais de 8 mil pessoas, grupo que também não é obrigado a comparecer às urnas.

O prazo para emissão do primeiro título de eleitor, transferência de domicílio eleitoral e regularização de pendências foi encerrado em 6 de maio. Com isso, o cadastro eleitoral permanecerá fechado até 3 de novembro, após o término do processo eleitoral.

Apesar do fechamento do cadastro, a Justiça Eleitoral mantém disponíveis alguns serviços por meio do Autoatendimento Eleitoral, como emissão de certidões, pagamento de multas, impressão do título de eleitor e consultas à situação cadastral.

Quem não regularizou eventuais pendências dentro do prazo não poderá votar nas eleições de outubro e poderá enfrentar restrições legais, como impedimentos para obtenção de passaporte, posse em cargo público e matrícula em instituições públicas de ensino.

O primeiro turno das eleições de 2026 está marcado para o dia 4 de outubro. Caso haja necessidade de segundo turno para os cargos de presidente da República ou governador, a votação será realizada em 25 de outubro.

A 147ª Zona Eleitoral fica em frente à Praça da Matriz, na Praça Fernando Costa, nº 3355, ao lado do Novo Cine Votuporanga. O Cartório engloba outros municípios, como: Álvares Florence, Valentim Gentil e Parisi.

A orientação é para que os eleitores acompanhem regularmente sua situação junto à Justiça Eleitoral no site www.tse.jus.br ou pelo aplicativo próprio.