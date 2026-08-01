Tereza Cristina exige moderação para aceitar vice de Flávio

Nesta quinta-feira (30), senadora sinalizou que poderia compor a chapa presidencial do candidato do PL.

A senadora Tereza Cristina (PP-MS) exigiu de Flávio Bolsonaro (PL-RJ) compromisso de moderação durante a campanha presidencial como um dos requisitos para que aceite o posto de vice na chapa.

Na conversa que teve com ele na quarta-feira (29.jul), ela mencionou por exemplo ser contrária a pautas como ataques a urnas eletrônicas e adesão automática ao trumpismo mesmo porque acredita no sistema eleitoral brasileiro e é egressa de um setor, o agronegócio, que vem sendo prejudicado pela política comercial de Donald Trump.

Além desse compromisso, ela disse ainda que, para aceitar, precisaria ter também o aceite da federação União Brasil-PP e sugeriu que Flávio procurasse os dirigentes Antonio Rueda e Ciro Nogueira e, caso eles sinalizassem positivamente, ela voltaria a tratar com o candidato do assunto.

Segundo fontes, a conversa entre eles ocorrerá durante o fim de semana.

A senadora, segundo interlocutores, ainda disse a Flávio que uma candidatura a vice nunca foi um projeto dela. O plano de Tereza, segundo interlocutores, era uma tentativa de presidir o Senado na próxima legislatura. No entanto, ea afirmou que aceitaria compor a chapa do senador por entender o convite como “missão” dentro de um projeto para que a direita retorne ao comando do país.

Flavio, por sua vez, teria dito a ela que entende como o nome da senadora alavancaria sua candidatura pela senioridade e credibilidade que ela tem, trazendo setores que hoje não se entusiasmam com o nome dele e se afastaram do bolsonarismo.

*Com informações da CNN Brasil