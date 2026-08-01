Marcelo Augusto Fukuoka é nomeado superintendente-adjunto da Saev Ambiental 

O cargo na autarquia estava vago desde março, durante a crise eclodida no início do ano. Fukuoka atuará ao lado do superintendente Osvaldo Carvalho.

Jorge Honorio

A Saev Ambiental tem um novo superintendente-adjunto. Trata-se de Marcelo Augusto Fukuoka. A nomeação, assinada pelo prefeito Jorge Seba (PSD), foi publicada em edição extra do Diário Oficial do Município de Votuporanga/SP nesta sexta-feira (31.jul).

O cargo, conforme noticiado pelo Diário, estava vago desde 3 de março, quando o servidor José Roberto Silveira Oliveira pediu exoneração após uma passagem relâmpago pela função, que durou apenas sete dias. O episódio ocorreu em meio à crise eclodida no início de 2026, que pressionou as estruturas da autarquia.

Agora, Marcelo Augusto Fukuoka atuará ao lado de Osvaldo Carvalho, que assumiu a função de superintendente em 26 de fevereiro. Na ocasião, Carvalho foi encarregado de conduzir a autarquia em um momento de forte cobrança da sociedade votuporanguense por respostas relacionadas a vazamentos de esgoto e ao aumento no valor das contas de água.

Para o cargo anteriormente ocupado por Marcelo Augusto Fukuoka, a função de confiança de chefe do Departamento Técnico Operacional, foi nomeado o servidor público autárquico Kim Barbosa Lima.