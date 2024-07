Missionária Edinalva pede grade de proteção em viadutos para evitar suicídios 

Vereadora solicitou também a instalação de placas com mensagens de apoio e o número do Centro de Valorização da Vida ou outros órgãos que possam auxiliar pessoas com quadros depressivos.

A vereadora Missionária Edinalva (PSD) apresentou na 25ª sessão ordinária da Câmara Municipal de Votuporanga/SP, desta segunda-feira (22.jul), uma indicação à Prefeitura, onde pede a instalação de barreiras (grades de proteção) nos viadutos, com a intenção de prevenir e dificultar atos de suicídio nestes locais. A iniciativa da parlamentar propõe também a colocação de placas com mensagens de apoio e o número Centro de Valorização da Vida (188) ou outros órgãos que possam auxiliar pessoas com quadros depressivos ou com ideação suicida.

De acordo com Missionária Edinalva, o pedido vem na esteira de casos recentes que ocorreram no município. Ela afirma que a instalação de barreiras pode fornecer uma oportunidade crucial para que pessoas que estão com a ideia de atentar contra a própria vida reconsiderem suas ações: “Os viadutos, por sua altura e acesso relativamente fácil, infelizmente têm se tornado pontos vulneráveis para tais atos desesperados. A instalação de barreiras físicas, como telas, grades ou painéis, pode servir como uma medida efetiva para dissuadir essas tentativas e, assim, salvar vidas.”

“Além disso, essa medida é respaldada por especialistas em saúde mental como uma ação preventiva importante, proporcionando mais tempo para que os serviços de emergência possam intervir e oferecer o suporte necessário às pessoas em crise. Entendemos que a segurança pública e o bem-estar dos cidadãos são prioridades de nossa administração municipal. Portanto, solicitamos que esta proposta seja avaliada com a devida urgência e seriedade, considerando os benefícios amplamente reconhecidos de tais intervenções”, concluiu Missionária Edinalva.