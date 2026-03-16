Fausto Pinato destina R$ 2,5 milhões em emendas para a saúde de Votuporanga 

O recurso direcionado pelo deputado federal é fruto de indicações apresentadas pelo vereador Marcão Braz (PP).

Votuporanga/SP será contemplada com R$ 2,5 milhões em recursos destinados à área da saúde por meio de emendas parlamentares do deputado federal Fausto Pinato (PP-SP). A destinação dos valores ocorreu a partir de indicação apresentada pelo vereador Marcão Braz (PP), que encaminhou as demandas ao parlamentar em busca de investimentos para o município.

De acordo com os ofícios confirmados, duas emendas foram indicadas para atender diferentes frentes do sistema de saúde. A primeira prevê o repasse de R$ 1,5 milhão para o custeio do Programa de Atenção Primária (PAP), vinculado ao Ministério da Saúde. O recurso tem como objetivo auxiliar no financiamento das ações de atendimento básico, fortalecendo serviços prestados nas unidades de saúde do município.

A segunda emenda destina R$ 1 milhão para o custeio de procedimentos de Média e Alta Complexidade (MAC). O valor deverá contribuir com os atendimentos hospitalares realizados pela Santa Casa de Votuporanga, referência regional no atendimento de pacientes do Sistema Único de Saúde.

Somados, os recursos chegam a R$ 2,5 milhões e representam um reforço importante para a estrutura de saúde local. Segundo Marcão Braz, a conquista é resultado da articulação política voltada à busca de investimentos que possam melhorar o atendimento à população.

“Esses recursos chegam em boa hora e vão ajudar a fortalecer nossa rede de saúde. É um investimento importante que beneficia diretamente a população de Votuporanga. Agradecemos ao deputado Fausto Pinato pela atenção e pelo compromisso com o nosso município”, afirmou o vereador.

Com a confirmação das indicações, a expectativa é de que os valores contribuam para fortalecer o atendimento público em Votuporanga, ampliando a capacidade de custeio dos serviços e garantindo melhores condições de assistência à população.