Bolsonaro passará o Réveillon internado para tratar soluços e apneia grave 

Equipe médica do Hospital DF Star prevê alta apenas no dia 1º de janeiro de 2026; ex-presidente apresentou crise hipertensiva após intervenção nesta segunda-feira (29).

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) deverá passar a virada do ano internado no Hospital DF Star, em Brasília/DF. Segundo a equipe médica responsável pelo seu tratamento, a expectativa é que a alta hospitalar ocorra apenas no dia 1º de janeiro de 2026, visando o acompanhamento pós-operatório dos procedimentos realizados nos últimos dias.

Nesta segunda-feira (29), Bolsonaro foi submetido a uma intervenção no nervo frênico para mitigar crises persistentes de soluço. Em entrevista coletiva concedida após o tratamento, o médico Cláudio Birolini afirmou que a permanência até quinta-feira é a hipótese principal, desde que não surjam novas intercorrências.

Quadro clínico e observação

Embora o procedimento de hoje tenha sido classificado como “tranquilo” e a evolução seja considerada satisfatória, o ex-presidente apresentou uma crise hipertensiva logo após a intervenção. Por conta disso, Bolsonaro precisou de uma hora extra de monitoramento médico imediato, mas seu quadro atual é definido como estável.

Nas próximas 24 a 48 horas, o paciente permanecerá em observação rigorosa para que os médicos analisem o comportamento dos episódios de soluço. “Se houver melhora, serão debatidos possíveis procedimentos futuros”, explicou a equipe.

Diagnóstico de apneia e novos exames

Além do tratamento para soluços, exames realizados nesta madrugada revelaram que o ex-presidente sofre de apneia do sono grave. A polissonografia detectou 50 episódios de interrupção do sono por hora, apresentando um padrão obstrutivo.

Em razão desse diagnóstico, as diretrizes médicas estabelecidas para os próximos dias incluem:

Uso de CEPAP: Bolsonaro deverá dormir com o equipamento para garantir a oxigenação adequada;

Nova Endoscopia: O exame está previsto para ocorrer entre terça (30) e quarta-feira (31);

Monitoramento Contínuo: Avaliação da resposta aos bloqueios nervosos realizados recentemente.

A equipe médica reforçou que a internação prolongada é uma medida de cautela para garantir que todas as condições clínicas, incluindo a pressão arterial e a qualidade do sono, estejam controladas antes do retorno para casa.