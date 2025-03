Startup Day: manhã de inovação, empreendedorismo e tecnologia na Cidade Universitária

Encontro do Nite reuniu estudantes universitários, empresários, empreendedores da região e pessoas interessadas em boas ideias.

O Startup Day, evento de inovação e criatividade promovido pelo Núcleo de Inovação, Tecnologia e Empreendedorismo (Nite) da Unifev, em parceria com o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas, o Sebrae/SP, foi realizado na manhã do último sábado (22.mar) no auditório da Cidade Universitária. A iniciativa reuniu estudantes universitários, empresários, empreendedores da região e pessoas interessadas em boas ideias.

O reitor da Unifev, Prof. Dr. Osvaldo Gastaldon, e o pró-reitor acadêmico, Prof. Me. Walter Sampaio Filho, estiveram presentes na abertura do evento, que contou ainda com as presenças do prefeito de Votuporanga, Jorge Seba, do secretário de Desenvolvimento Econômico, Nelson Chino Bolotário e do gerente regional do Sebrae/SP, Marcos Amâncio.

O reitor destacou a importância da parceria entre Unifev e Sebrae e o impacto do Startup Day. “Este evento representa o resultado de uma colaboração que construímos ao longo do tempo. Temos um grande interesse em fomentar o empreendedorismo, especialmente por meio do Nite, e de nossa startup. O Startup Day fortalece o ecossistema de inovação, do qual fazemos parte. Nossa comunidade acadêmica, juntamente com a externa, considerando Votuporanga e região, se beneficiarão dessa iniciativa”, ressaltou.

Em uma apresentação conjunta, os coordenadores do Nite, Prof. Me. Rafael Gregui e Profa. Ma. Mariane Barbará, explicaram a importância do Núcleo, os projetos desenvolvidos, e divulgaram o cronograma de eventos para 2025. “Hoje, 51% da renda do país é movimentada pelas pequenas e médias empresas, que também são grandes geradoras de emprego. Nossa ideia é incentivar o desenvolvimento de startups por meio de palestras, eventos e mentorias com profissionais do Sebrae, construindo um ecossistema que desenvolva esse potencial dentro e fora da Unifev. Queremos criar pontes para que os alunos conheçam casos de sucesso e percebam que a inovação é acessível. Assim, começamos a construir este ecossistema para fomentar uma cultura empreendedora”, detalhou Gregui.

Para Amâncio, a Unifev é um grande celeiro de ideias. “Os alunos que aqui se formam com todo esse conhecimento podem se destacar no mundo dos negócios por serem criativos, por serem ousados, e essa dose de criatividade e ousadia precisa também de equilíbrio quando se está falando de empreendedorismo. O Sebrae é uma instituição que trata essa questão do equilíbrio para que possam empreender, aproveitar as ideias da melhor maneira possível, mas com responsabilidade porque o mundo dos negócios pede que isso aconteça de maneira bastante efetiva”, afirmou.