“Dança, empoderamento e alegria”: CRAM recebe oficina em celebração ao mês da mulher

Atividade proporcionou um espaço de autocuidado e conexão para mulheres, evento foi promovido com recursos da Lei Aldir Blanc, por intermédio da Secretaria da Cultura e Turismo.

Em celebração ao mês da mulher, o Centro de Referência e Atendimento às Mulheres (CRAM), vinculado à Secretaria de Assistência Social e Desenvolvimento Social da Prefeitura de Votuporanga, recebeu a oficina “Dança, empoderamento e alegria”, promovida pela bailarina e professora Júlia Riva, com recursos da Lei Aldir Blanc, por intermédio da Secretaria da Cultura e Turismo. A oficina foi uma forma de celebrar a força, beleza e resiliência feminina através da dança do ventre em celebração ao mês da mulher.

O evento promoveu um espaço para que as participantes pudessem explorar a dança do ventre como ferramenta de empoderamento e bem-estar. Os passos de dança do ventre foram conduzidos pela professora visando proporcionar um momento de autocuidado, conexão e alegria para as atendidas e seus familiares.

Após a apresentação, houve um momento de interação onde as participantes puderam compartilhar suas experiências, desafios e superação com um bate-papo descontraído e cheio de emoção.

A iniciativa destacou como a arte da dança do ventre pode ser uma poderosa aliada na busca pelo bem-estar físico e emocional, proporcionando um espaço de acolhimento e fortalecimento para as mulheres.

Kelli Regina Kamikawachi, assistente social e coordenadora do CRAM, ressalta sobre a importância de promover eventos como esse voltados para a figura feminina. “O trabalho realizado pelo CRAM demanda de várias estratégias além do atendimento realizado dentro das unidades. Ações como essa, onde ampliamos os ‘horizontes’ e apresentamos novas formas de acessar e conhecer cultura, são super válidas.”

“Contar com apoio de profissionais de outras áreas e políticas públicas para o fortalecimento do trabalho do CRAM, agrega muito no desenvolvimento de habilidades e a superação da situação de violência pelas mulheres atendidas, e são ações bem-vindas e necessárias”, acrescenta Kelli.