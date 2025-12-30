E o Gabigol? Santos ainda discute empréstimo, e atacante pode se reapresentar no Cruzeiro 

Ainda sem definição sobre o futuro na última semana do ano, camisa 9, por enquanto, se planeja para estar com o time celeste no dia 2 de janeiro.

Santos, Cruzeiro e Gabigol iniciam a última semana do ano sem um acerto para viabilizar a ida do atacante para a Baixada Santista. Os clubes seguem dialogando para definir a composição da divisão salarial que levaria o atleta para a Vila Belmiro por empréstimo.

Pelo lado do Peixe há otimismo, mas ponderação. Com dificuldades financeiras, o clube tem um espaço limitado na folha salarial para pagar Gabigol.

O Peixe pretende usar economias com saídas, como a iminente venda de Guilherme para o futebol dos Estados Unidos, por exemplo. Um valor na casa de R$ 1 milhão por mês (ou pouco acima disso) é visto como teto para o investimento.

O Cruzeiro, por outro lado, trabalha para fechar a cessão de Gabigol da seguinte forma: pagamento da menor parte do salário do atleta. O valor ainda é discutido, mas poderá também superar R$ 1 milhão mensais.

Portanto, ainda não há uma definição sobre como seria dividido o salário do centroavante na Vila Belmiro, em situação que vem se arrastando há alguns dias.

O clube mineiro segue com a programação de reapresentação para 2 de janeiro, data em que Gabigol deverá se voltar ao trabalho com o primeiro grupo de atletas, que será utilizado no começo do Campeonato Mineiro.

Pessoas ligadas ao jogador, inclusive, aguardam uma definição por parte do Cruzeiro. Ainda não houve diálogo com o atleta sobre a possível saída, e o camisa 9 se programa no momento para estar com o elenco celeste no início do ano que vem.

Com Tite, o atacante dificilmente terá espaço na equipe titular, caso a improvável permanência aconteça. Este cenário é analisado pelo Santos como um trunfo nas conversas para a cessão por empréstimo.

Quem poderá ajudar a acelerar às conversas é Bruno Spindel, executivo acertado com o Cruzeiro para a próxima temporada.

Ele trabalhou com Gabigol no Flamengo e deverá entrar nas conversas com o Santos para fechar os detalhes finais da negociação.

*Com informações do ge