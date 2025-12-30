Homem faz 17 transferências bancárias após usar aplicativo de relacionamentos e acreditar em falso delegado de polícia 

Vítima de 21 anos registrou um boletim de ocorrência na Central de Flagrantes de São José do Rio Preto/SP no último sábado (27).

Um homem de 21 anos, morador de São José do Rio Preto/SP, fez 17 transferências bancárias após usar um aplicativo de relacionamentos e acreditar em um falso delegado de polícia.

Segundo o boletim de ocorrência, o jovem recebeu uma mensagem via WhatsApp de uma pessoa que se identificou como delegado de polícia.

Conforme o suspeito, a vítima manteve um diálogo com uma pessoa portadora da síndrome do espectro autista por meio de um aplicativo de relacionamentos. Após a conversa, essa pessoa quebrou um computador que pertencia à prefeitura.

Com isso, o falso delegado exigiu que a vítima fizesse transferências bancárias para pagar os prejuízos. Caso contrário, afirmou que uma viatura da polícia seria acionada para efetuar a prisão do jovem em sua casa.

Acreditando na situação, a vítima fez 17 transferências via PIX em valores que variaram de R$ 100 a R$ 1.974.

Após notar que era um golpe, o jovem procurou a Central de Flagrantes de Rio Preto e registrou o boletim de ocorrência de estelionato no último sábado (27.dez).

À polícia, ele afirmou que conversou com um usuário em um aplicativo de relacionamentos, mas não houve compartilhamento de fotos pessoais.

*Com informações do g1