Pescador morre após barco virar no Rio Grande

O acidente aconteceu na tarde desta segunda-feira durante um temporal no Rio Grande em Mira Estrela. Outros três pescadores foram resgatados com vida e sem ferimentos na manhã desta terça-feira (22).

Polícia com barco quando procuravam pelos pescadores em Mira Estrela — Foto: Patrick Lima/TV TEM

Um barco com quatro pescadores virou durante o temporal desta segunda-feira (21) no Rio Grande, em Mira Estrela (SP). Um dos homens acabou morrendo no acidente.

A Polícia Ambiental passou a noite e a madrugada de terça-feira (22) em busca pelos homens. Os quatro foram encontrados na manhã de ontem. Três deles foram resgatados com vida e um deles não sobreviveu.

De acordo com a polícia, eles usavam colete e por causa da chuva e da queda de temperatura, foram socorridos com hipotermia, porém, sem ferimentos.

Segundo a Polícia Ambiental, os pescadores contaram que durante a ventania, o barco virou e eles não conseguiram voltar para margem e passaram a noite toda boiando no rio.

O homem que morreu foi o último a ser encontrado. Ele também estava de colete e teria se agarrado em uma caixa de isopor no momento que o barco virou.