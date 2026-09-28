Cipa da Saev Ambiental promove palestras sobre segurança e saúde no trânsito em parceria com o Sest Senat 

Programação foi realizada nos dias 18 e 25 de setembro e abordou educação no trânsito e cuidados com a saúde mental de trabalhadores.

A Comissão Interna de Prevenção de Acidentes e de Assédio (Cipa) da Saev Ambiental promoveu, em parceria com o Sest Senat, uma série de palestras voltadas à segurança, à prevenção de acidentes e à qualidade de vida dos trabalhadores. A programação foi realizada em duas sextas-feiras, nos dias 18 e 25 de setembro, e tratou de diferentes aspectos relacionados ao trânsito e à rotina profissional.

No primeiro encontro, realizado em 18 de setembro, o técnico Jonatã Feiber Castro conduziu uma palestra sobre educação no trânsito. A atividade abordou comportamentos seguros, responsabilidade dos condutores e a importância da atenção e da prevenção para reduzir os riscos de acidentes no deslocamento diário e durante as atividades de trabalho.

A programação teve continuidade no dia 25 de setembro, com a palestra “Saúde mental no trânsito”, conduzida por Raissa Gregianin Teobaldo Viana. O encontro ampliou a discussão para os aspectos emocionais que podem interferir na condução de veículos, destacando a importância do equilíbrio, da atenção e dos cuidados com a saúde mental para uma atuação mais segura no trânsito.

A iniciativa integra as ações da Cipa da Saev Ambiental voltadas à prevenção e à conscientização dos servidores.

“Nosso objetivo, com essa parceria com o Sest Senat, é promover momentos de orientação e conscientização que contribuam efetivamente para a segurança e a qualidade de vida dos nossos servidores. Falar sobre educação no trânsito e saúde mental é falar também sobre prevenção, responsabilidade e cuidado com as pessoas. A Cipa busca fortalecer cada vez mais essa cultura preventiva dentro da Saev Ambiental, levando informações que possam fazer diferença tanto no ambiente de trabalho quanto no dia a dia de cada servidor”, disse Wallace Benedito Tucunduva, presidente da Cipa.