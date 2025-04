Dr. Leandro e Ricardo Bozo pedem recursos em SP para o bem-estar animal 

Um dos principais pedidos feitos pelos parlamentares foi a destinação de verbas para a instalação de Pet Places em diversas praças de Votuporanga. A proposta visa criar espaços seguros, acessíveis e estruturados para o lazer e o cuidado com os animais de estimação.

Os vereadores Dr. Leandro (PSD) e Ricardo Bozo (Republicanos) estiveram recentemente na capital paulista, onde cumpriram uma série de reuniões com deputados estaduais e órgãos do Governo do Estado de São Paulo. O objetivo foi a captação de recursos e o fortalecimento de parcerias, especialmente para ações voltadas ao bem-estar animal em Votuporanga/SP.

Um dos principais pedidos feitos pelos parlamentares foi a destinação de verbas para a instalação de Pet Places em diversas praças da cidade. A proposta visa criar espaços seguros, acessíveis e estruturados para o lazer e o cuidado com os animais de estimação.

“Estamos avançando em um projeto que proporciona mais qualidade de vida não só para as pessoas, mas também para os nossos amigos de quatro patas. É uma iniciativa que une saúde, lazer e cidadania”, destacou o vereador Dr. Leandro.

Além disso, os vereadores visitaram a Coordenadoria Estadual de Defesa Animal, onde discutiram a formalização de uma parceria entre o Centro de Proteção da Vida Animal (CPVA), a Secretaria Estadual da Saúde e a própria coordenadoria. A intenção é integrar ações voltadas à proteção, reabilitação e convivência de animais, inclusive os resgatados de maus-tratos, oferecendo infraestrutura adequada em ambientes públicos.

Durante o encontro, eles foram recebidos pela coordenadora estadual Rebecca Politti, que ouviu as demandas e se comprometeu a analisar os pedidos, com possibilidade de apoio técnico e financeiro para a implantação do projeto.

Outro ponto importante da agenda foi a passagem pelo gabinete do deputado estadual Carlão Pignatari (PSDB), onde o vereador Ricardo Bozo solicitou recursos para a aquisição de uma ambulância destinada ao Mini-Hospital do bairro Pozzobon.

“Esse veículo proporcionará melhores condições de transporte para os pacientes, garantindo um atendimento mais ágil e eficiente, além de contribuir significativamente para a qualidade dos serviços prestados à comunidade”, afirmou Bozo.

Os parlamentares destacaram que a busca por parcerias e investimentos em São Paulo é constante, e que o trabalho é realizado com comprometimento, planejamento e foco na melhoria da qualidade de vida em Votuporanga.

“Seguimos trabalhando com seriedade e responsabilidade para transformar nossa cidade em um lugar cada vez mais inclusivo e acolhedor para todos”, completou Ricardo Bozo.

A expectativa é de que parte dos recursos pleiteados seja liberada ainda este ano, viabilizando a execução dos projetos, em especial a criação dos Pet Places em bairros estratégicos da cidade.