Educação Física da Unifev repassa mais de 150 kg de alimentos não perecíveis para entidade assistencial

Itens foram arrecadados pelos alunos durante o enduro a pé noturno promovido no final do último mês.

O curso de Educação Física realizou no dia 7 de abril, por intermédio do Núcleo de Responsabilidade Social, o repasse de 156 kg de alimentos não perecíveis para a Associação Beneficente Caminho de Damasco (ABCD). A entrega dos itens foi realizada no Complexo Poliesportivo da Cidade Universitária da Unifev.

Durante a entrega estiveram presentes o reitor da Unifev, Prof. Dr. Osvaldo Gastaldon; o coordenador do curso Prof. Me. Valter Brighetti; a coordenadora do Núcleo de Responsabilidade Social, Profa. Ma. Vanessa Mara Pagliarani Zeitune; o docente da Educação Física e organizador do enduro, Prof. Esp. Antônio (Toninho) Benjamim da Silva; a assistente social da ABCD, Regiane Secafem e demais integrantes da entidade.

Os mantimentos foram arrecadados pelos alunos da graduação durante a promoção do enduro a pé noturno, realizado no final do mês de março.

O professor Toninho explicou a importância de aliar o social a uma atividade do curso. “A ideia surgiu em uma unidade curricular para os anos finais, mas estendemos para todo o curso. Aproveitamos o evento para beneficiar uma entidade local, por meio da inscrição de um quilo de alimento não perecível. E a Unifev abre essas portas para as entidades, unindo o desejo de ajudar e a vontade de participar dos nossos alunos. Realizamos o enduro e aplicamos o conteúdo de aventura. Os alunos participaram e se divertiram bastante”.