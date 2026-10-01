Wilson Borges se aposenta e deixa quase duas décadas de histórias na Câmara 

Oficial de Compras e Patrimônio iniciou trajetória no Legislativo em 2007 e recebeu Voto de Congratulação pelos serviços prestados.

O servidor Wilson da Silva Borges encerrou nesta quarta-feira (30.set) sua trajetória profissional na Câmara Municipal de Votuporanga/SP. Oficial de Compras e Patrimônio, ele se aposenta depois de quase duas décadas de atuação no Legislativo.

Wilson iniciou suas atividades na Câmara em 1º de fevereiro de 2007 e, ao longo dos anos, atuou diretamente no setor responsável pelas compras e pelo patrimônio da Casa.

Como reconhecimento pela trajetória, o servidor recebeu um Voto de Congratulação apresentado no Plenário “Dr. Octávio Viscardi”, durante a 34ª sessão ordinária da Câmara, desta segunda-feira (23).

A homenagem destaca a competência, a responsabilidade e a seriedade demonstradas na condução dos processos de compras e na gestão dos bens do Legislativo, além do relacionamento construído com os demais servidores.

Segundo a justificativa da homenagem, o trabalho desenvolvido por Wilson também contribuiu para a utilização criteriosa dos recursos públicos da Câmara.

Quase duas décadas no Legislativo

Além da atuação profissional, o Voto de Congratulação ressalta o companheirismo, a disponibilidade e os vínculos de amizade construídos durante os anos de trabalho.

A aposentadoria encerra uma trajetória iniciada há quase 20 anos e abre uma nova etapa na vida do servidor. Na homenagem, a Câmara manifesta agradecimento pelos serviços prestados e deseja saúde e felicidade a Wilson e à família.