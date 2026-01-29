Dormir tarde pode aumentar o risco de infarto e AVC, aponta estudo

Pesquisa com mais de 320 mil pessoas indica que o risco cardiovascular é maior entre quem tem perfil noturno, sobretudo por hábitos menos saudáveis associados ao estilo de vida.

Pessoas que costumam dormir e acordar muito tarde — conhecidas como de cronotipo noturno — podem ter um risco maior de desenvolver doenças cardiovasculares, como infarto e AVC. É o que mostra um amplo estudo publicado no Journal of the American Heart Association, uma das revistas científicas mais respeitadas da área.

A pesquisa acompanhou 322.777 adultos do Reino Unido, com idades entre 39 e 74 anos, por quase 14 anos, e analisou a relação entre o horário biológico natural das pessoas, a saúde do coração e a ocorrência de eventos cardiovasculares graves.

Quem dorme tarde cuida menos do coração

Segundo o estudo, indivíduos com cronotipo “definitivamente noturno” apresentaram 16% mais risco de desenvolver doenças cardiovasculares em comparação com pessoas de perfil intermediário — aquelas que não dormem nem muito cedo nem muito tarde.

Mais do que o horário de dormir em si, os pesquisadores chamam atenção para o conjunto de hábitos associados ao perfil noturno. Pessoas que dormem tarde tendem a ter pior saúde cardiovascular geral, medida por um índice chamado Life’s Essential 8, criado pela American Heart Association. Esse indicador avalia oito fatores essenciais para a saúde do coração: Qualidade da alimentação

Nível de atividade física

Exposição ao tabaco

Duração e qualidade do sono

Peso corporal

Colesterol

Glicemia

Pressão arterial