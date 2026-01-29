Pai faz parto do 5º filho dentro de carro no acostamento da Rodovia Euclides da Cunha: ‘A ficha não caiu’

Parto ocorreu em Mirassol/SP na tarde desta terça-feira (27). Bebê, que recebeu nome de Inácio, nasceu saudável, com 3,5 quilos e 49 centímetros, e passa bem, assim como a mãe, Mônica Fugii, de 36 anos.

Um pai assumiu o desafio de fazer o parto do quinto filho dentro do carro, no acostamento da Rodovia Euclides da Cunha (SP-320), em Mirassol/SP, na tarde desta terça-feira (27.jan).

O menino, que recebeu o nome de Inácio, nasceu saudável, com 3,5 quilos e 49 centímetros, e passa bem, assim como a mãe, Mônica Mitiko da Silva Fugii, de 36 anos. O analista de tecnologia João Marcos Visotaky Junior, de 33 anos, contou ao g1 que, apesar de já ser o quinto filho do casal, foi a primeira vez que um parto aconteceu fora de um hospital.