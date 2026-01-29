Polícia prende quadrilha suspeita de furtar quase 10 ranchos em menos de uma semana em Três Fronteiras 

Prisão ocorreu nesta terça-feira (27) em Jales/SP. Suspeito de chefiar a quadrilha está foragido.

A polícia prendeu em Jales/SP, nesta terça-feira (27.jan), quatro suspeitos de furtar oito ranchos em menos de uma semana em Três Fronteiras/SP. O homem apontado como chefe da quadrilha, no entanto, está foragido.

Câmeras de segurança registraram a saída dos investigados de dois ranchos, nos dias 22 e 27 de janeiro. Ao retornarem aos locais, os donos dos imóveis encontraram os cômodos revirados.

Segundo o apurado, a Polícia Civil encontrou com os suspeitos motores de barco, bebidas e eletrodomésticos, que foram furtados dos ranchos. Entre os objetos furtados, está uma moto aquática, que não foi recuperada pela polícia.

Três homens permanecem presos e um quarto foi liberado após o pagamento de fiança.