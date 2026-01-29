Polícia prende quadrilha suspeita de furtar quase 10 ranchos em menos de uma semana em Três Fronteiras 

Polícia prende quadrilha suspeita de furtar quase 10 ranchos em menos de uma semana em Três Fronteiras/SP — Foto: Polícia Civil/Divulgação

Prisão ocorreu nesta terça-feira (27) em Jales/SP. Suspeito de chefiar a quadrilha está foragido.

A polícia prendeu em Jales/SP, nesta terça-feira (27.jan), quatro suspeitos de furtar oito ranchos em menos de uma semana em Três Fronteiras/SP. O homem apontado como chefe da quadrilha, no entanto, está foragido.

Câmeras de segurança registraram a saída dos investigados de dois ranchos, nos dias 22 e 27 de janeiro. Ao retornarem aos locais, os donos dos imóveis encontraram os cômodos revirados.

Segundo o apurado, a Polícia Civil encontrou com os suspeitos motores de barco, bebidas e eletrodomésticos, que foram furtados dos ranchos. Entre os objetos furtados, está uma moto aquática, que não foi recuperada pela polícia.

Três homens permanecem presos e um quarto foi liberado após o pagamento de fiança.

