Dorival mantém mistério sobre Hugo Souza, Maycon e Memphis 

Trio trabalha com o restante do grupo no CT Joaquim Grava, mas o clube mantém dúvidas entre os relacionados para o duelo com o São Paulo, nesta quinta-feira, na Neo Química Arena.

O Corinthians está pronto para enfrentar o São Paulo pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro. Na manhã desta quarta-feira, o elenco trabalhou no CT Joaquim Grava e fez os ajustes finais para o clássico que será disputado nesta quinta-feira, a partir das 19h30, na Neo Química Arena.

O atacante Memphis Depay, o volante Maycon e o goleiro Hugo Souza trabalharam com o restante do grupo. O Corinthians, no entanto, faz mistério sobre a situação do trio e não divulgou se os atletas estarão relacionados para o Majestoso em Itaquera.

O holandês perdeu as últimas sessões de treinamento por causa da convocação para defender seu país na Data-Fifa. Memphis marcou em um dos dois jogos das Eliminatórias e ajudou a garantir vaga na Copa do Mundo de 2026.

O volante Maycon e o goleiro Hugo Souza também perderam alguns treinamentos recentes em tratamento com a equipe de fisioterapia. O meio-campista lidou com uma tendinite no joelho esquerdo, enquanto o arqueiro cuidou de dores musculares que o cortaram da seleção brasileira.

Os três estão concentrados no CT Joaquim Grava aguardando um posicionamento da comissão técnica se começarão ou não o clássico como titulares.

De acordo com as informações do clube, o técnico Dorival Júnior comandou um treinamento tático em campo, corrigiu posicionamentos e testou a equipe titular. Na parte final da atividade, os atletas do Corinthians trabalharam as finalizações ao gol e as cobranças de falta.

A tendência é de que o Timão entre em campo com Hugo Souza (Felipe Longo); Matheuzinho, João Pedro Tchoca, Gustavo Henrique e Matheus Bidu; Maycon (Charles), José Martínez, André Carrillo e Breno Bidon; Memphis Depay (Gui Negão) e Yuri Alberto.

As baixas ficam por conta de Rodrigo Garro, suspenso pelo terceiro cartão amarelo, e Raniele, que segue em tratamento de lesão no músculo adutor da coxa direita.

O Corinthians tem 42 pontos ganhos no Campeonato Brasileiro, ocupa a 13ª colocação e vem de duas derrotas em sequência na competição. O clube ainda possui o sonho de disputar a Conmebol Libertadores do ano que vem, mas para isso precisa emendar uma sequência de vitórias nas rodadas finais da Série A.

*Com informações do ge