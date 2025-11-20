Aliados de Bolsonaro se mobilizam contra prisão na Papuda e torcem por comoção popular 

STF deve encerrar nas próximas semanas processo por tentativa de golpe e definir o lugar em que o ex-presidente cumprirá os 27 anos de pena.

Diante da possibilidade cada vez maior de Jair Bolsonaro (PL) cumprir pena em regime fechado, aliados do ex-presidente projetam um clima de vitimização que, segundo essa tese, geraria uma comoção popular capaz de fortalecê-lo politicamente.

O ex-presidente já está condenado a 27 anos e três meses de prisão por tentativa de golpe e cumpre há mais de 100 dias pena em regime domiciliar por ter descumprido medidas cautelares impostas ao longo do processo. A expectativa é que os recursos contra a condenação se esgotem até dezembro, quando Bolsonaro passará a cumprir a pena definitiva.

Nos últimos dias, o Supremo Tribunal Federal (STF) promoveu incursões no Complexo Penitenciário da Papuda, o presídio de Brasília/DF, para avaliar as condições do local em receber o ex-presidente. Pessoas próximas a Bolsonaro ressaltam preocupação tanto com a saúde dele, fragilizada em decorrência das diversas cirurgias após o atentado a faca em 2018, quanto com o efeito psicológico, abalado desde o início da domiciliar.

Um dos aliados mais próximos diz não acreditar que Bolsonaro seja transferido a um regime fechado. “Se o colocarem na cadeia, ele sobe para 55% nas pesquisas”, afirma esse político.

Conforme esse cálculo, a população tenderia a acreditar que o ex-presidente sofre uma perseguição da Justiça e, assim, partir para algum tipo de reação, o que poderia fortalecer um representante do clã Bolsonaro numa disputa presidencial – sejam os filhos Flávio e Eduardo ou a ex-primeira-dama Michelle. Políticos do Centrão rechaçam essa possibilidade e trabalham por uma candidatura sem um nome da família.

A projeção estimada internamente é exagerada. Apesar disso, pesquisa Quaest divulgada na última quinta-feira (13.nov), indicou uma recuperação da avaliação de Bolsonaro, a despeito de estar preso e inelegível. O ex-presidente registrou 39% das intenções de voto num eventual segundo turno com o presidente Lula, que registrou 42% – em agosto, quando foi para o regime domiciliar, o ex-capitão marcava 35%.

Por outro lado, não houve a mobilização esperada durante a prisão domiciliar imposta ao ex-capitão. Entre governistas há uma leitura de que, 100 dias após a determinação, os apoiadores já tenham digerido o desfecho e tratem Bolsonaro como uma página virada – justamente o cenário temido por aliados do ex-presidente que trabalham contra a transferência a um presídio comum. A decisão sobre o cumprimento da pena caberá ao ministro Alexandre de Moraes.

*Com informações da Veja