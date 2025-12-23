Time, após Assembleia, se transforma em S/A – leia a ATA

*TANABI SOCIEDADE ANÔNIMA DO FUTEBOL*

CNPJ nº 45.157.559/0001-68

Em Assembleia Geral realizada em 10/08/2022, foi aprovada a transformação do TANABI ESPORTE CLUBE em Sociedade Anônima do Futebol – SAF, nos termos da Lei nº 14.193/2021, bem como a aprovação do Estatuto Social e a eleição da Diretoria, com mandato conforme o Estatuto Social.

O inteiro teor da ata e do Estatuto Social encontra-se disponível no Sistema Integrado da Junta Comercial do Estado de São Paulo – JUCESP.

TANABI/SP, 19/12/2025.

A Diretoria

