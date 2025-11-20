Homem é preso suspeito de esfaquear jovem perto de rodoviária em Rio Preto 

Suspeito alegou que vítima furtava idosos no centro da cidade. Jovem foi socorrido com múltiplos cortes e levado ao Hospital de Base.

Um homem de 41 anos foi preso na madrugada desta terça-feira (18.nov), em São José do Rio Preto/SP, suspeito de esfaquear um jovem de 26 anos próximo ao Terminal Rodoviário. Segundo o suspeito, ele teria cometido o crime porque a vítima estaria furtando idosos no centro da cidade.

Segundo a Guarda Civil Municipal (GCM), a vítima encontrou os agentes já ferida, com múltiplos cortes. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionado e levou a vítima para o Hospital de Base de Rio Preto.

Após ser atendida, a vítima informou as características do suspeito, que foi encontrado próximo ao terminal. O homem confessou o crime e disse que esfaqueou a vítima para ela “ficar esperta”, alegando que ela furtava idosos no centro.

O homem foi preso por tentativa de homicídio. Com ele, foram encontradas uma faca manchada de sangue e uma tesoura.

*Com informações do g1