Danilo Campetti destaca atuação voltada ao desenvolvimento regional e reforça interlocução com o Governo do Estado 

Em 2024, Campetti uma cadeira na Alesp como suplente do Republicanos e, desde então, tem participado de agendas voltadas às áreas de saúde, infraestrutura, segurança pública e desenvolvimento regional.

Natural de Votuporanga e agente da Polícia Federal, Danilo Campetti (Republicanos) tem ampliado sua presença política na região Noroeste Paulista por meio da articulação de demandas municipais junto ao Governo do Estado de São Paulo. Em 2024, assumiu uma cadeira na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo (Alesp) como suplente do Republicanos e, desde então, tem participado de agendas voltadas às áreas de saúde, infraestrutura, segurança pública e desenvolvimento regional.

Votuporanguense, Campetti iniciou a carreira na Polícia Civil antes de ingressar na Polícia Federal, onde atuou em operações de repercussão nacional. Também exerceu a função de assessor especial durante a gestão de Tarcísio de Freitas no Governo Federal, relação institucional que se manteve após a eleição do atual governador paulista.

Na Assembleia Legislativa, quando atuou como parlamentar, concentrou sua atuação principalmente em pautas ligadas à segurança pública, mas também afirmou ter trabalhado pela aproximação entre os municípios do interior e o Governo do Estado. Em discursos e reuniões, tem defendido investimentos capazes de fortalecer a infraestrutura e os serviços públicos nas cidades da região.

Entre as ações voltadas diretamente para Votuporanga, destaca-se o anúncio da destinação de R$ 1 milhão para a Santa Casa do município, recurso apresentado em encontro com representantes da administração municipal. O investimento foi direcionado ao fortalecimento do atendimento hospitalar e integra uma série de interlocuções mantidas entre o gabinete do parlamentar e lideranças locais.

Ao longo de seu mandato, Campetti também tem participado de audiências e reuniões com prefeitos e representantes de municípios da região Noroeste, discutindo demandas relacionadas à infraestrutura, saúde e desenvolvimento regional. Em sessões da Alesp, fez referência à presença de lideranças de Votuporanga e reafirmou sua ligação com a cidade onde nasceu.

Com a aproximação das eleições de 2026, o nome de Danilo Campetti é apontado nos meios políticos como um dos pré-candidatos do Republicanos à Assembleia Legislativa. Até o momento, entretanto, sua atuação permanece vinculada ao exercício às agendas institucionais desenvolvidas junto aos municípios paulistas.