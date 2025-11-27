Docente do curso de Arquitetura e Urbanismo da Unifev integra banca de mestrado em Universidade Federal

Profa. Dra. Terezinha Gonzaga avaliou o trabalho de Rute Alonso da Silva sobre o impacto do movimento feminista em bairro de São Paulo.
Recentemente, a docente do curso de Arquitetura e Urbanismo da Unifev Profa. Dra. Terezinha de Oliveira Gonzaga integrou a banca de mestrado da Universidade Federal do ABC (UFABC), câmpus São Bernardo do Campo, que avaliou a dissertação da mestranda Rute Alonso da Silva. A banca avaliadora também foi composta pela orientadora Profa. Dra. Sandra (San) Momm, pela da Profa. Dra. Silvia Helena Passarelli e a Profa. Dra. Bruna Mendes de Vasconcellos.
O trabalho, intitulado “O bloco da Dona Yayá e o Bixiga: 25 anos da incidência do movimento feminista no espaço urbano de São Paulo”, foi realizado por meio do Programa de Pós-graduação Planejamento e Gestão do Território da instituição. A pesquisa abordou as relações entre a fundação do bloco carnavalesco Dona Yayá, com objetivo de fomentar a restauração da Casa de Dona Yayá, localizada no bairro do Bixiga, pela Universidade de São Paulo (USP).
Para Terezinha, a experiência teve um impacto muito especial. Integrante da União de Mulheres de São Paulo, desde 1981, e da coordenação estadual do projeto Promotoras Legais Populares, a docente foi a fundadora do movimento que homenageia a história de Sebastiana de Mello Freire (Dona Yayá), que viveu no local transformado em sanatório particular por 40 anos, conhecido como “a casa da louca do Bixiga”. “Vinte e cinco anos depois, o casarão tornou-se um importante Centro Cultural da cidade de São Paulo e o Bloco patrimônio cultural imaterial no bairro, evidenciando a relevância das ações urbanas pensadas a partir das relações de gênero”, explicou.
O bloco já foi citado como uma intervenção prática na publicação (2005) e republicação (2011) de seu livro “A cidade e a arquitetura também mulher: conceituando a metodologia de planejamento urbano e dos projetos arquitetônicos do ponto de vista de gênero”, resultado da tese de doutorado de Terezinha.