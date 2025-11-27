Docente do curso de Arquitetura e Urbanismo da Unifev integra banca de mestrado em Universidade Federal

Profa. Dra. Terezinha Gonzaga avaliou o trabalho de Rute Alonso da Silva sobre o impacto do movimento feminista em bairro de São Paulo.

Recentemente, a docente do curso de Arquitetura e Urbanismo da Unifev Profa. Dra. Terezinha de Oliveira Gonzaga integrou a banca de mestrado da Universidade Federal do ABC (UFABC), câmpus São Bernardo do Campo, que avaliou a dissertação da mestranda Rute Alonso da Silva. A banca avaliadora também foi composta pela orientadora Profa. Dra. Sandra (San) Momm, pela da Profa. Dra. Silvia Helena Passarelli e a Profa. Dra. Bruna Mendes de Vasconcellos.