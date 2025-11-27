Mulher encontrada morta com toalha no rosto e nua dentro de motel em Rio Preto é identificada 

Segundo apurado, a vítima é Juliana da Silva, de 36 anos, que trabalhava como garota de programa. Suspeito foi preso nesta terça-feira (25), dirigindo na Rodovia Presidente Juscelino Kubitschek (BR-020) em uma tentativa de fuga, em Formosa/GO.

O corpo da mulher encontrada nua em um quarto de motel, na noite de segunda-feira (24.nov), em São José do Rio Preto/SP, foi identificado nesta quarta-feira (26), dois dias após o crime.

Segundo apurado, a vítima é Juliana da Silva, de 36 anos, que trabalhava como garota de programa. O suspeito de matar a mulher foi preso nesta terça-feira (25), após ser abordado dirigindo na Rodovia Presidente Juscelino Kubitschek (BR-020) em uma tentativa de fuga, em Formosa/GO.

O tatuador Cleiton Luiz Piedade, de 39 anos, disse aos policiais rodoviários federais que pretendia seguir para o Nordeste, onde gostaria de “ver o mar antes de se entregar à polícia.”

Ele afirmou ainda ter atacado a vítima e a enforcado. Após perceber que ela estava morta, deixou o local dizendo que retornaria, mas foi para casa, recolheu os pertences e comunicou a familiares que iria embora, sem explicar o motivo.

A prisão ocorre no Dia Internacional para a Eliminação da Violência contra as Mulheres. A data tem como objetivo conscientizar sobre a violência de gênero.

O crime

De acordo com o boletim de ocorrência, a mulher chegou ao motel na madrugada de segunda-feira acompanhada do homem em um veículo VW/Voyage, de cor cinza. Ele pagou a diária até o meio-dia e, antes do término, estendeu o horário até as 21h.

Por volta das 16h, deixou o local e disse que a “acompanhante ficaria até o final da diária”. Segundo o boletim de ocorrência, o corpo foi localizado pelos funcionários após desconfiarem da situação.